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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 лип, 2020 07:30
rjkz написав: Прохожий написав: xio13 написав:
Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были?
В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))
Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))
мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись)
но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...
Изначально стимулусы должны были давать семьям с доходом до 75 тыщ в год в определенном объеме, с 75 до 99 выплата должна была уменьшаться с максимума до нуля. Но знакомые с доходом хорошо за 100 получили выплату в полном объеме.
2 взрослых и 2 детей= 3400.
С "талонами на хавчик" тоже не вникали в материальное положение, есть ребенок школьного возраста - получи 420 баксов (разово) на ребенка.
Это не происходит по обращению людей, а безусловно. И бедным и богатым.
А вот собственники апартов на Манхеттене спокойно спать перестали. И тому причины есть.
В Україні навпаки.
Олігархи та інша бидло-їліта - сплять чудово.
Ресурсів від СРСР (індустріальних і людських) вистачить ще на кілька років.
Потім - відбудеться щось цікаве.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 29 лип, 2020 07:33
Прохожий написав: airmax78 написав:Прохожий
Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.
ага, только Я уже забил всю партию солнечных панелей-заряжалок для шаров на палках , контейнер уже в Одессе
сторговался па$0.99 за шт
а ваши шары без заряжалок одноразовая вещь)
Треба було в Таракана брати - дав би па$0.92 за шт.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:16
стер, а то заздрять дуже
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 29 лип, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:31
Чи можна забанити йопаного флудьора Копійчаника на тижлень-другий? Він всі гілки засрав своїм словесним поносом
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 29 лип, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:34
Frant написав:
Чи можна забанити йопаного флудьора Копійчаника на тижлень-другий? Він всі гілки засрав своїм словесним поносом
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Додано: Сер 29 лип, 2020 08:40
То що там на РН - ціни думать падати, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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