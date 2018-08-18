rjkz написав:Прохожий написав:xio13 написав:Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были?
В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))
Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))
мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись)
но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...
Изначально стимулусы должны были давать семьям с доходом до 75 тыщ в год в определенном объеме, с 75 до 99 выплата должна была уменьшаться с максимума до нуля. Но знакомые с доходом хорошо за 100 получили выплату в полном объеме.
2 взрослых и 2 детей= 3400.
С "талонами на хавчик" тоже не вникали в материальное положение, есть ребенок школьного возраста - получи 420 баксов (разово) на ребенка.
Это не происходит по обращению людей, а безусловно. И бедным и богатым.
А вот собственники апартов на Манхеттене спокойно спать перестали. И тому причины есть.
В Україні навпаки.
Олігархи та інша бидло-їліта - сплять чудово.
Ресурсів від СРСР (індустріальних і людських) вистачить ще на кілька років.
Потім - відбудеться щось цікаве.