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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4899490049014902>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:30

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  xio13 написав:Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были?
В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))

Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))

мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись)
но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...


Изначально стимулусы должны были давать семьям с доходом до 75 тыщ в год в определенном объеме, с 75 до 99 выплата должна была уменьшаться с максимума до нуля. Но знакомые с доходом хорошо за 100 получили выплату в полном объеме.
2 взрослых и 2 детей= 3400.
С "талонами на хавчик" тоже не вникали в материальное положение, есть ребенок школьного возраста - получи 420 баксов (разово) на ребенка.
Это не происходит по обращению людей, а безусловно. И бедным и богатым.
А вот собственники апартов на Манхеттене спокойно спать перестали. И тому причины есть.

В Україні навпаки.
Олігархи та інша бидло-їліта - сплять чудово.
Ресурсів від СРСР (індустріальних і людських) вистачить ще на кілька років.

Потім - відбудеться щось цікаве. :mrgreen:
:mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:40

  airmax78 написав:.. Но главного лендлорда-визионера мы лишились, судя по всему.

не, он почитывает форум, но тырнеты в его ипенях слабые и хватает тока на расставление плюсиков %)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:05

Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20

  Grand Touring написав:Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.

Очень может быть. У меня из квартиры легко получается 2 просторные однухи 50 и 43 метра. Кто его знает как жизнь повернется?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:31

  Grand Touring написав:Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.


Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.

В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...

Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:44

  zРадио написав:
  Grand Touring написав:Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.


Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.

В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...

Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто

даешь советскую общагу!
т.е. новое - это хорошо забытое старое?
я когда-то в такое заходил. это самый лютый ппц :(
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    Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:45

      airmax78 написав:..
    Очень может быть. У меня из квартиры легко получается 2 просторные однухи 50 и 43 метра. Кто его знает как жизнь повернется?

    А входные двери отдельные тоже подразумеваются или придется кому-то долбить дырку или вылазить через соседский балкон?
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    Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:09

      zРадио написав:Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.

    В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...

    Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто

    трешак в экономике продолжается и не думает заканчиваться, наоборот обрастает новыми маразмами и извращенными диспропорциями

    Не знаю как в Киеве, в Черкассах тренд на деурбанизацию обусловлен высокой безработицей в городе, высокими ценами на продукты питания и относительно низкими ценами на недвижимость в селах. В Европу потехоньку народ валит.
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    Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:13

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Боюсь начать новый холивар, но посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно сейчас смотреть на Правом берегу в Соломенском, Шевченковском (Шулявка, Нивки, Дорогожичи, Сирец), Святошинском или недалеко за окружной (Петропавловская и Софиевская Борщаговки). Центр, Голосеево, Теремки, и Оболонь не интересуют.
    Варшавские - пока они мне как то не заходят.
    Параметры:
    - застройщик который достроит в обещаные сроки +/- 3 месяца
    - возможность выехать/заехать на общественном транспорте
    - 1хи 40+ квадратов
    - наличие в доме 3х комнатных квартир
    - сдача 2021/22
    - не полный треш вокруг дома
    - ценник ~ 25-35k$, хорошая рассрочка приветсвуется но можно и 100% оплата
    - наличие подземного паркинга, но не обязательно

    Квартира скорее для переезда мамы в перспективе 2-3 лет, но есть варианты что ситуация с перспективами пмж изменится и ремонт будет уже делатся под сдачу. Покупка конкретно сейчас не горит, но возможно что сейчас уже неплохой момент для этого или скоро может быть такой - по этому хотелось бы пока присмотрется.

    Вопрос покупки рассматривали также в конце лета 2019, на тот момент склонялись к Медовому 1/2, но курс не радовал и как то в целом перехотелось.
    splin172017
     
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    Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:37

      Grand Touring написав:относительно низкими ценами на недвижимость в селах
    Розсмішили)))
    Нерухомість в селах - дармова.
    За 20 000 - 30 0000 грн (гривень) можна купити цегляний будинок 60м2 з садком, колодязем, погребом, господарчими приміщеннями тощо.
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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