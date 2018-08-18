|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:30
rjkz написав: Прохожий написав: xio13 написав:
Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были?
В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))
Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))
мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись)
но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...
Изначально стимулусы должны были давать семьям с доходом до 75 тыщ в год в определенном объеме, с 75 до 99 выплата должна была уменьшаться с максимума до нуля. Но знакомые с доходом хорошо за 100 получили выплату в полном объеме.
2 взрослых и 2 детей= 3400.
С "талонами на хавчик" тоже не вникали в материальное положение, есть ребенок школьного возраста - получи 420 баксов (разово) на ребенка.
Это не происходит по обращению людей, а безусловно. И бедным и богатым.
А вот собственники апартов на Манхеттене спокойно спать перестали. И тому причины есть.
В Україні навпаки.
Олігархи та інша бидло-їліта - сплять чудово.
Ресурсів від СРСР (індустріальних і людських) вистачить ще на кілька років.
Потім - відбудеться щось цікаве.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21527
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 09:40
airmax78 написав:
.. Но главного лендлорда-визионера мы лишились, судя по всему.
не, он почитывает форум, но тырнеты в его ипенях слабые и хватает тока на расставление плюсиков %)
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3777
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:05
Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20
Grand Touring написав:
Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.
Очень может быть. У меня из квартиры легко получается 2 просторные однухи 50 и 43 метра. Кто его знает как жизнь повернется?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35525
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4181 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:31
Grand Touring написав:
Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.
Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.
В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...
Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 2699 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:44
zРадио написав: Grand Touring написав:
Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.
Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.
В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...
Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто
даешь советскую общагу!
т.е. новое - это хорошо забытое старое?
я когда-то в такое заходил. это самый лютый ппц
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:45
airmax78 написав:
..
Очень может быть. У меня из квартиры легко получается 2 просторные однухи 50 и 43 метра. Кто его знает как жизнь повернется?
А входные двери отдельные тоже подразумеваются или придется кому-то долбить дырку или вылазить через соседский балкон?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3777
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:09
zРадио написав:
Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.
В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...
Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто
трешак в экономике продолжается и не думает заканчиваться, наоборот обрастает новыми маразмами и извращенными диспропорциями
Не знаю как в Киеве, в Черкассах тренд на деурбанизацию обусловлен высокой безработицей в городе, высокими ценами на продукты питания и относительно низкими ценами на недвижимость в селах. В Европу потехоньку народ валит.
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:13
Боюсь начать новый холивар, но посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно сейчас смотреть на Правом берегу в Соломенском, Шевченковском (Шулявка, Нивки, Дорогожичи, Сирец), Святошинском или недалеко за окружной (Петропавловская и Софиевская Борщаговки). Центр, Голосеево, Теремки, и Оболонь не интересуют.
Варшавские - пока они мне как то не заходят.
Параметры:
- застройщик который достроит в обещаные сроки +/- 3 месяца
- возможность выехать/заехать на общественном транспорте
- 1хи 40+ квадратов
- наличие в доме 3х комнатных квартир
- сдача 2021/22
- не полный треш вокруг дома
- ценник ~ 25-35k$, хорошая рассрочка приветсвуется но можно и 100% оплата
- наличие подземного паркинга, но не обязательно
Квартира скорее для переезда мамы в перспективе 2-3 лет, но есть варианты что ситуация с перспективами пмж изменится и ремонт будет уже делатся под сдачу. Покупка конкретно сейчас не горит, но возможно что сейчас уже неплохой момент для этого или скоро может быть такой - по этому хотелось бы пока присмотрется.
Вопрос покупки рассматривали также в конце лета 2019, на тот момент склонялись к Медовому 1/2, но курс не радовал и как то в целом перехотелось.
-
splin172017
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 14.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:37
Grand Touring написав:
относительно низкими ценами на недвижимость в селах
Розсмішили)))Нерухомість в селах - дармова.
За 20 000 - 30 0000 грн (гривень) можна купити цегляний будинок 60м2 з садком, колодязем, погребом, господарчими приміщеннями тощо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21527
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1216 раз.
- Подякували: 2212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, flyman
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18915
|3108074
|
Сер 29 лип, 2020 11:59
Frant
|
|472
|200155
|
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
|
|13
|14670
|
|