Додано: Сер 29 лип, 2020 12:13

Боюсь начать новый холивар, но посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно сейчас смотреть на Правом берегу в Соломенском, Шевченковском (Шулявка, Нивки, Дорогожичи, Сирец), Святошинском или недалеко за окружной (Петропавловская и Софиевская Борщаговки). Центр, Голосеево, Теремки, и Оболонь не интересуют.

Варшавские - пока они мне как то не заходят.

Параметры:

- застройщик который достроит в обещаные сроки +/- 3 месяца

- возможность выехать/заехать на общественном транспорте

- 1хи 40+ квадратов

- наличие в доме 3х комнатных квартир

- сдача 2021/22

- не полный треш вокруг дома

- ценник ~ 25-35k$, хорошая рассрочка приветсвуется но можно и 100% оплата

- наличие подземного паркинга, но не обязательно



Квартира скорее для переезда мамы в перспективе 2-3 лет, но есть варианты что ситуация с перспективами пмж изменится и ремонт будет уже делатся под сдачу. Покупка конкретно сейчас не горит, но возможно что сейчас уже неплохой момент для этого или скоро может быть такой - по этому хотелось бы пока присмотрется.



Вопрос покупки рассматривали также в конце лета 2019, на тот момент склонялись к Медовому 1/2, но курс не радовал и как то в целом перехотелось.