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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4899490049014902

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:37

  Grand Touring написав:Не знаю как в Киеве, в Черкассах тренд на деурбанизацию обусловлен высокой безработицей в городе, высокими ценами на продукты питания и относительно низкими ценами на недвижимость в селах. В Европу потехоньку народ валит.


Вероятно, что по какой то договоренности делают все для того, чтобы народ валил отсюда, когда землю продадут, то тесновато будет такому количеству народа на этой територии, в жилые комплексы уже не зайдешь закрытая територия, котеджные городки аналогично, в лес тоже скоро не зайдешь, в поле тоже, озера и парки будут приватными, может за деньги пустят и так можно перечислять...имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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  #<1 ... 4899490049014902
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