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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:37
Grand Touring написав:
Не знаю как в Киеве, в Черкассах тренд на деурбанизацию обусловлен высокой безработицей в городе, высокими ценами на продукты питания и относительно низкими ценами на недвижимость в селах. В Европу потехоньку народ валит.
Вероятно, что по какой то договоренности делают все для того, чтобы народ валил отсюда, когда землю продадут, то тесновато будет такому количеству народа на этой територии, в жилые комплексы уже не зайдешь закрытая територия, котеджные городки аналогично, в лес тоже скоро не зайдешь, в поле тоже, озера и парки будут приватными, может за деньги пустят и так можно перечислять...имхо.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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