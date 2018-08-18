не, он почитывает форум, но тырнеты в его ипенях слабые и хватает тока на расставление плюсиков %)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лип, 2020 09:40
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:05
Флай - новый визионер, немного поехидничав Макс переделает свои 120 квадратов на 15 квартир и будет спрашивать опыт Флая как правильно совместить туалет, душ и раковину для посуды в 1 м2. Раньше с идеи хостелов также смеялись.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:20
Очень может быть. У меня из квартиры легко получается 2 просторные однухи 50 и 43 метра. Кто его знает как жизнь повернется?
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:31
Есть у меня серые мысли по рынку кавалирок, комнат и даже недорогих однух. Исходят они из плохого состояния рынка коммерческой недвижимости.
В случае глобального исхода компаний в удаленку, офисная недвижимость будет подвержена высокой вакантности и низким ценам, что будет стимулировать массовую миграцию в сегменты хостелов и апарт-отелей. А это в свою очередь ударит по рынку аренды дешевого жилья...
Правда, есть еще один тренд на социальное дистанцирование и деурбанизацию, так что конкретно флаевские кавалирки с учетом их локации менее подвержены этому риску... Хостелы могут и не получить большого развития в этом сценарии, а вот нарезать бывшую офисную недвижимость на множество маленьких комнат с общим туалетом - запросто
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:44
даешь советскую общагу!
т.е. новое - это хорошо забытое старое?
я когда-то в такое заходил. это самый лютый ппц
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:45
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:09
трешак в экономике продолжается и не думает заканчиваться, наоборот обрастает новыми маразмами и извращенными диспропорциями
Не знаю как в Киеве, в Черкассах тренд на деурбанизацию обусловлен высокой безработицей в городе, высокими ценами на продукты питания и относительно низкими ценами на недвижимость в селах. В Европу потехоньку народ валит.
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Боюсь начать новый холивар, но посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно сейчас смотреть на Правом берегу в Соломенском, Шевченковском (Шулявка, Нивки, Дорогожичи, Сирец), Святошинском или недалеко за окружной (Петропавловская и Софиевская Борщаговки). Центр, Голосеево, Теремки, и Оболонь не интересуют.
Варшавские - пока они мне как то не заходят.
Параметры:
- застройщик который достроит в обещаные сроки +/- 3 месяца
- возможность выехать/заехать на общественном транспорте
- 1хи 40+ квадратов
- наличие в доме 3х комнатных квартир
- сдача 2021/22
- не полный треш вокруг дома
- ценник ~ 25-35k$, хорошая рассрочка приветсвуется но можно и 100% оплата
- наличие подземного паркинга, но не обязательно
Квартира скорее для переезда мамы в перспективе 2-3 лет, но есть варианты что ситуация с перспективами пмж изменится и ремонт будет уже делатся под сдачу. Покупка конкретно сейчас не горит, но возможно что сейчас уже неплохой момент для этого или скоро может быть такой - по этому хотелось бы пока присмотрется.
Вопрос покупки рассматривали также в конце лета 2019, на тот момент склонялись к Медовому 1/2, но курс не радовал и как то в целом перехотелось.
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:37
Розсмішили)))
Нерухомість в селах - дармова.
За 20 000 - 30 0000 грн (гривень) можна купити цегляний будинок 60м2 з садком, колодязем, погребом, господарчими приміщеннями тощо.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:59
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур і два коридора на ширину дверей . Санвузли зробили суміщені в обох - один дуже маленький - а другий побільший ( ванни туди не влазили ) ...
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