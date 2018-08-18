RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4899490049014902

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:09

  Puente написав:..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..

я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
sequence
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 29.12.15
Подякував: 532 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26

  sequence написав:
  Puente написав:..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..

я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.



В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.

Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
vossmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 04.12.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:41

  vossmy написав:..
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.

не получится без срача все равно - если кто-то почему-то за что-то не платит, то претензии идут на один адрес. Я уже не говорю про перспективы продать такое чудо
sequence
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 29.12.15
Подякував: 532 раз.
Подякували: 925 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4899490049014902
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1890, 1891, 1892
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18912 3108247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 14:16
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14676
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.