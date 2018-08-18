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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лип, 2020 13:09
Puente написав:
..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26
sequence написав: Puente написав:
..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
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vossmy
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:41
vossmy написав:
..
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
не получится без срача все равно - если кто-то почему-то за что-то не платит, то претензии идут на один адрес. Я уже не говорю про перспективы продать такое чудо
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sequence
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