Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:.. Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
Puente написав:.. Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
Puente написав:.. Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
б.у. е.е. лічильник 150 грн., новий десь 400 грн, якщо електромеханічний