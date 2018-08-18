Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:.. Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
Puente написав:.. Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
Puente написав:.. Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..
я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
б.у. е.е. лічильник 150 грн., новий десь 400 грн, якщо електромеханічний
vossmy написав:.. Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
не получится без срача все равно - если кто-то почему-то за что-то не платит, то претензии идут на один адрес. Я уже не говорю про перспективы продать такое чудо
Тут по-любому. Если в ОСББ люди не могут договориться и одни платят все время за других, которые вечно чем-то недовольны. А здесь и подавно.
ОСББ має певні важелі впливу, напр., якщо щось трапиться, то сантехнік/електрик від ОСББ не надаватиме вам послуг, якщо нема прямих договорів із водоканалом/енерго/газом може перекрити, може подавати в суд і тягатися і т.д. Ясно, що особливо упороті можуть терпіти труднощі, але "боротися" за право бути вільнолюдьом, але рано, чи пізно йому прилітає "отвєтка".