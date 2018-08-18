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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4899490049014902

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:09

  Puente написав:..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..

я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:26

  sequence написав:
  Puente написав:..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..

я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.



В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.

Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:41

  vossmy написав:..
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.

не получится без срача все равно - если кто-то почему-то за что-то не платит, то претензии идут на один адрес. Я уже не говорю про перспективы продать такое чудо
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:22

  vossmy написав:
  sequence написав:
  Puente написав:..
Ну - я колись бачив радянську ще квартиру перероблену в дві "окремих" - але зовні залишилися ті самі вхідні двері . Далі зробили малесенький тамбур ..

я человек с развитым воображением и у меня прям в ушах стоит срач по типу: "я не буду платить за воду, ее теща из соседнего тамбура выпила!" "платите сами за электричество, я тут бываю только по ночам и сразу сплю!" "у вас на 3 м2 больше, значит не будет вам половины за коммуналку!" и т.д.



В таких випадках ставиться лічильник на воду в кожній студії, без жеку. Опалення платиться пропорційно площі кожної студії, а от по електроенергії незнаю, можливо теж є прості дешеві лічильники для кожної студії.

Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.

б.у. е.е. лічильник 150 грн., новий десь 400 грн, якщо електромеханічний
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:44

  flyman написав:б.у. е.е. лічильник 150 грн.,

Сільський програміст не знає, що потрібно не просто лічильники, а повірені лічильники з актом повірки? В книжках Куосакі того не написано? :lol:
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:51

  Frant написав:
  flyman написав:б.у. е.е. лічильник 150 грн.,

Сільський програміст не знає, що потрібно не просто лічильники, а повірені лічильники з актом повірки? В книжках Куосакі того не написано? :lol:

Це лічильники не для Жеку, а кожної студії. Для жеку лічильник один на всю квартиру, опломбований і так далі.
vossmy
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:47

Лендлордам приготовиться! The Financial Times пишет о коллапсе рынка аренды в Европе и США. Так, в Британии доля неоплаченной в срок ренты по коммерческой и жилой недвижимости приближается к 60%...

Зображення

Retailers and landlords do battle over the future of leases
https://www.ft.com/content/638d3ffb-411 ... 1c982e197d
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 29 лип, 2020 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:47

  sequence написав:
  vossmy написав:..
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.

не получится без срача все равно - если кто-то почему-то за что-то не платит, то претензии идут на один адрес. Я уже не говорю про перспективы продать такое чудо


Тут по-любому. Если в ОСББ люди не могут договориться и одни платят все время за других, которые вечно чем-то недовольны. А здесь и подавно.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:00

  VladPL написав:
  sequence написав:
  vossmy написав:..
Просто треба робити відразу ізольовані по всім параметрам студії.

не получится без срача все равно - если кто-то почему-то за что-то не платит, то претензии идут на один адрес. Я уже не говорю про перспективы продать такое чудо


Тут по-любому. Если в ОСББ люди не могут договориться и одни платят все время за других, которые вечно чем-то недовольны. А здесь и подавно.

ОСББ має певні важелі впливу, напр., якщо щось трапиться, то сантехнік/електрик від ОСББ не надаватиме вам послуг, якщо нема прямих договорів із водоканалом/енерго/газом може перекрити, може подавати в суд і тягатися і т.д.
Ясно, що особливо упороті можуть терпіти труднощі, але "боротися" за право бути вільнолюдьом, але рано, чи пізно йому прилітає "отвєтка".
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:58

Эрик Найман про недвигу:

Какие сегменты недвижки можно положить уже сейчас в портфель:


http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayus ... l#p2021101
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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