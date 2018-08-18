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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4900490149024903

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:21

  proftpd66 написав:Эрик Найман про недвигу:

Какие сегменты недвижки можно положить уже сейчас в портфель:


http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayus ... l#p2021101

Склады - и ежу понятно. Под товар, который гребут. Про вышки Уну может рассказать.
А что там еще было? Фундуклеевский?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:27

Жаба и болото... Интересно, а она понимает, что "на порядок" - это в 10 раз, или думает, что это такая литературная форма определения "намного"? :mrgreen:

ТЕТЯНА МАРКОВА: ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛО НА ПОРЯДОК ВИГІДНІШІ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ
https://kmb.ua/ua/news/tatyana-markova- ... depozitov/
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:40

  zРадио написав:Лендлордам приготовиться! The Financial Times пишет о коллапсе рынка аренды в Европе и США. Так, в Британии доля неоплаченной в срок ренты по коммерческой и жилой недвижимости приближается к 60%...

Зображення

Retailers and landlords do battle over the future of leases
https://www.ft.com/content/638d3ffb-411 ... 1c982e197d


пять раз посмотрел на диаграмму, и понял что ум за разум заходит.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:41

  zРадио написав:Жаба и болото... Интересно, а она понимает, что "на порядок" - это в 10 раз, или думает, что это такая литературная форма определения "намного"? :mrgreen:

ТЕТЯНА МАРКОВА: ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛО НА ПОРЯДОК ВИГІДНІШІ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ
https://kmb.ua/ua/news/tatyana-markova- ... depozitov/

та тут больше половины местных экспертов этого не понимает)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:54

  zРадио написав:Жаба и болото... Интересно, а она понимает, что "на порядок" - это в 10 раз, или думает, что это такая литературная форма определения "намного"? :mrgreen:

ТЕТЯНА МАРКОВА: ІНВЕСТИЦІЇ В ЖИТЛО НА ПОРЯДОК ВИГІДНІШІ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ
https://kmb.ua/ua/news/tatyana-markova- ... depozitov/


Тю, я думал хотя бы риелтор задвигает, а тут сам миськбуд.

"Інвестиції в деякі класи житлової нерухомості є на порядок вигіднішими, ніж депозитні ставки від банків."
Ну более менее честно, чего уж там, а про порядок им, директорам, виднее :mrgreen:

"Через боротьбу за покупця, що посилюється в умовах постійно зростаючої конкуренції, напевно зрозуміло одне – він стане більш вимогливим. Через профіцит пропозиції він буде обирати серед безлічі варіантів той, який найбільш ємко буде відповідати його критеріям і вимогам. Тим самим, ринок споживача буде підвищувати «райдер», а відповідно, забудовники будуть змушені підвищувати якість своєї пропозиції, щоб уникнути істотного відтоку інвесторів." - это все о чем, о экономе в 25 этажей с полтора десятком квартир на этаже? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:55

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:Эрик Найман про недвигу:

Какие сегменты недвижки можно положить уже сейчас в портфель:


http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayus ... l#p2021101

Склады - и ежу понятно. Под товар, который гребут. Про вышки Уну может рассказать.
А что там еще было? Фундуклеевский?


если евро пошло дорожать от 1.09 до 1.25-1.6. То можно купить, просто, евро или акции в ЕВРО. Можешь купить индекс DAX немецкий. Он лежить как мертвый, есть перспектива для роста.

То имеет смысл торговаться в евро. Купи коробку передач для E/S Class. Купи духи с Франции.

А ты задаешь вопрос: "Что торговать?". Я отвечаю в чем надо торговать, а не в чем именно. Купи E-Class новый! епт :lol:
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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