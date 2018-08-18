Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Лендлордам приготовиться! The Financial Times пишет о коллапсе рынка аренды в Европе и США. Так, в Британии доля неоплаченной в срок ренты по коммерческой и жилой недвижимости приближается к 60%...
Тю, я думал хотя бы риелтор задвигает, а тут сам миськбуд.
"Інвестиції в деякі класи житлової нерухомості є на порядок вигіднішими, ніж депозитні ставки від банків." Ну более менее честно, чего уж там, а про порядок им, директорам, виднее
"Через боротьбу за покупця, що посилюється в умовах постійно зростаючої конкуренції, напевно зрозуміло одне – він стане більш вимогливим. Через профіцит пропозиції він буде обирати серед безлічі варіантів той, який найбільш ємко буде відповідати його критеріям і вимогам. Тим самим, ринок споживача буде підвищувати «райдер», а відповідно, забудовники будуть змушені підвищувати якість своєї пропозиції, щоб уникнути істотного відтоку інвесторів." - это все о чем, о экономе в 25 этажей с полтора десятком квартир на этаже?
Склады - и ежу понятно. Под товар, который гребут. Про вышки Уну может рассказать. А что там еще было? Фундуклеевский?
Дата цетров перееизбыток после ажиотажа с биткоинами, да и дата центр это не столько помещение как электричество. А под 5: вышек не нужно, технология такая что они должны быть каждые 250 метров, т.е. будут крепить на крышах и фасадах в больших городах. Наем долбодятел.