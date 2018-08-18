Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Лендлордам приготовиться! The Financial Times пишет о коллапсе рынка аренды в Европе и США. Так, в Британии доля неоплаченной в срок ренты по коммерческой и жилой недвижимости приближается к 60%...
Тю, я думал хотя бы риелтор задвигает, а тут сам миськбуд.
"Інвестиції в деякі класи житлової нерухомості є на порядок вигіднішими, ніж депозитні ставки від банків." Ну более менее честно, чего уж там, а про порядок им, директорам, виднее
"Через боротьбу за покупця, що посилюється в умовах постійно зростаючої конкуренції, напевно зрозуміло одне – він стане більш вимогливим. Через профіцит пропозиції він буде обирати серед безлічі варіантів той, який найбільш ємко буде відповідати його критеріям і вимогам. Тим самим, ринок споживача буде підвищувати «райдер», а відповідно, забудовники будуть змушені підвищувати якість своєї пропозиції, щоб уникнути істотного відтоку інвесторів." - это все о чем, о экономе в 25 этажей с полтора десятком квартир на этаже?
Склады - и ежу понятно. Под товар, который гребут. Про вышки Уну может рассказать. А что там еще было? Фундуклеевский?
Дата цетров перееизбыток после ажиотажа с биткоинами, да и дата центр это не столько помещение как электричество. А под 5: вышек не нужно, технология такая что они должны быть каждые 250 метров, т.е. будут крепить на крышах и фасадах в больших городах. Наем долбодятел.
Це, безумовно, буде наслідком вірусу та зміною економічної функції. Але в кожному циклі є переможці та переможені. Я тут, тому що я американець, одружений з українцем, і думаю про те, щоб залишитися тут і придбати нерухомість, або повернутися додому та придбати нерухомість.
splin172017 написав:Боюсь начать новый холивар, но посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно сейчас смотреть на Правом берегу в Соломенском, Шевченковском (Шулявка, Нивки, Дорогожичи, Сирец), Святошинском или недалеко за окружной (Петропавловская и Софиевская Борщаговки). Центр, Голосеево, Теремки, и Оболонь не интересуют. Варшавские - пока они мне как то не заходят. Параметры: - застройщик который достроит в обещаные сроки +/- 3 месяца - возможность выехать/заехать на общественном транспорте - 1хи 40+ квадратов - наличие в доме 3х комнатных квартир - сдача 2021/22 - не полный треш вокруг дома - ценник ~ 25-35k$, хорошая рассрочка приветсвуется но можно и 100% оплата - наличие подземного паркинга, но не обязательно
Квартира скорее для переезда мамы в перспективе 2-3 лет, но есть варианты что ситуация с перспективами пмж изменится и ремонт будет уже делатся под сдачу. Покупка конкретно сейчас не горит, но возможно что сейчас уже неплохой момент для этого или скоро может быть такой - по этому хотелось бы пока присмотрется.
Вопрос покупки рассматривали также в конце лета 2019, на тот момент склонялись к Медовому 1/2, но курс не радовал и как то в целом перехотелось.