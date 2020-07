Додано: Сер 29 лип, 2020 21:40

zРадио написав: Лендлордам приготовиться! The Financial Times пишет о коллапсе рынка аренды в Европе и США. Так, в Британии доля неоплаченной в срок ренты по коммерческой и жилой недвижимости приближается к 60%...







Retailers and landlords do battle over the future of leases

