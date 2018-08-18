splin172017 написав:

Боюсь начать новый холивар, но посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно сейчас смотреть на Правом берегу в Соломенском, Шевченковском (Шулявка, Нивки, Дорогожичи, Сирец), Святошинском или недалеко за окружной (Петропавловская и Софиевская Борщаговки). Центр, Голосеево, Теремки, и Оболонь не интересуют.Варшавские - пока они мне как то не заходят.Параметры:- застройщик который достроит в обещаные сроки +/- 3 месяца- возможность выехать/заехать на общественном транспорте- 1хи 40+ квадратов- наличие в доме 3х комнатных квартир- сдача 2021/22- не полный треш вокруг дома- ценник ~ 25-35k$, хорошая рассрочка приветсвуется но можно и 100% оплата- наличие подземного паркинга, но не обязательноКвартира скорее для переезда мамы в перспективе 2-3 лет, но есть варианты что ситуация с перспективами пмж изменится и ремонт будет уже делатся под сдачу. Покупка конкретно сейчас не горит, но возможно что сейчас уже неплохой момент для этого или скоро может быть такой - по этому хотелось бы пока присмотрется.Вопрос покупки рассматривали также в конце лета 2019, на тот момент склонялись к Медовому 1/2, но курс не радовал и как то в целом перехотелось.