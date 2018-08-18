Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
За последний год, лично я способствовал продаже трех квартир в Киеве. (не рыл) Продавцы - дети друзей, знакомых уехавшие из Украины приняли решение полностью перебраться на новую Родину. В сегменте от 100 000 у.е. причина продажи "Выезд за границу" сейчас выходит в лидеры. Возможно просто так говорят?