ну, "навес" квартир от 100куе не сильно пугает, разве-что в бизнес сегменте цены не вырастут.
а депопуляция наше ффсё надолго. Чем шире открывают границы, тем быстрее бегут
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:12
ну, "навес" квартир от 100куе не сильно пугает, разве-что в бизнес сегменте цены не вырастут.
а депопуляция наше ффсё надолго. Чем шире открывают границы, тем быстрее бегут
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
С нашей статистикой по короне нам до открытия границ с ЕС еще пару лет подождать нужно. А судя по динамике мировой - что только в рост идет заболеваемость - все только прогревается.
Потому куда там массово ехать собираются продавцы квартир - не совсем понятно.
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:48
Они не собираются. Они уже живут за пределами Украины и имеют как минимум вид на жительство.
Тема клубничной миграции мне не интересна.
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?
А хоч намагались?
Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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