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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4901490249034904

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:12

  UA написав:..
В сегменте от 100 000 у.е. причина продажи "Выезд за границу" сейчас выходит в лидеры. Возможно просто так говорят?

ну, "навес" квартир от 100куе не сильно пугает, разве-что в бизнес сегменте цены не вырастут.
а депопуляция наше ффсё надолго. Чем шире открывают границы, тем быстрее бегут
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С нашей статистикой по короне нам до открытия границ с ЕС еще пару лет подождать нужно. А судя по динамике мировой - что только в рост идет заболеваемость - все только прогревается.
Потому куда там массово ехать собираются продавцы квартир - не совсем понятно.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:48

  striped написав:С нашей статистикой по короне нам до открытия границ с ЕС еще пару лет подождать нужно. А судя по динамике мировой - что только в рост идет заболеваемость - все только прогревается.
Потому куда там массово ехать собираются продавцы квартир - не совсем понятно.

Они не собираются. Они уже живут за пределами Украины и имеют как минимум вид на жительство.
Тема клубничной миграции мне не интересна.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А хтось, з тутешніх, взяв собі кредит 5-7-9?
А хоч намагались?

Обов'язково мати найманих працівників, щоб дали такий кредит, чи ні? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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