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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4902490349044905

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:43

Прохожий
А сколько примерно в куе/мес там ипотека?
и какой там первоначальный взнос был? Как вся прелесть Эйра с ремонтом от Бриони?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:17

https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:28

  Santehnik написав:https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился


Для Вас появится еще один шанс поднять бабло от успешной инвестиции в варшавские, главное успеть в первый день прорваться в ОП.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:38

  Santehnik написав:https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился

Нравица. Файна Таун Лайт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/475565/nalog-na-arendu-kvartir-budut-schitat-po-novomu-chto-predlagaet-sluga-naroda
"Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа""
"Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.
Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"

Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются :mrgreen:
vano80
 
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