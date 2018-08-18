Прохожий
А сколько примерно в куе/мес там ипотека?
и какой там первоначальный взнос был? Как вся прелесть Эйра с ремонтом от Бриони?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:43
Прохожий
А сколько примерно в куе/мес там ипотека?
и какой там первоначальный взнос был? Как вся прелесть Эйра с ремонтом от Бриони?
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:17
А вот и Варшавский-2 на картинках появился
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:28
Для Вас появится еще один шанс поднять бабло от успешной инвестиции в варшавские, главное успеть в первый день прорваться в ОП.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:38
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/475565/nalog-na-arendu-kvartir-budut-schitat-po-novomu-chto-predlagaet-sluga-naroda
"Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа""
"Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.
Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
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