Додано: Чет 30 лип, 2020 16:38

vano80 написав: https://news.finance.ua/ru/news/-/475565/nalog-na-arendu-kvartir-budut-schitat-po-novomu-chto-predlagaet-sluga-naroda

"Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа""

"Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.

Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога

Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"



Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.

Может и на другой бизнес такой подход перенести.

Жалостливо попросить, вдруг прислушаются "Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"""Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налогаЕсли уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели,, готовы будут платить. 5% платят легко"Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.Может и на другой бизнес такой подход перенести.Жалостливо попросить, вдруг прислушаются

Собирать налоги обязанность государства. Насколько оно сильное, столько налогов может собрать. В Украине очень слабое государство, если не сказать хуже. В свое время введение единого налога было вынужденной мерой потому что государство не могло (и сейчас не может) собирать налоги по обычным ставкам.Поэтому да, либо ходить и упрашивать заплатите хоть 5%, или получать дырку от бублика как сейчас, или реформироваться и собирать 19,5%.PS Ни 9, ни 5% большинство не будет платить, пока кроме этой морковки не появится хоть какая-то палка. Подойдет даже самая тупая и простая. Принять закон - никто в квартире не зарегистрирован, а потребляются коммунальные, значит она сдается в аренду, плати 2000 в месяц. Или арендатор, который доказал, что жил в чужой квартире, платил, а хозяин не платил с этой суммы налоги, получает право проживать там 3 года бесплатно.