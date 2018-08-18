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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4902490349044905

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:43

Прохожий
А сколько примерно в куе/мес там ипотека?
и какой там первоначальный взнос был? Как вся прелесть Эйра с ремонтом от Бриони?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:17

https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D ... 1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:28

  Santehnik написав:https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился


Для Вас появится еще один шанс поднять бабло от успешной инвестиции в варшавские, главное успеть в первый день прорваться в ОП.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:38

  Santehnik написав:https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился

Нравица. Файна Таун Лайт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/475565/nalog-na-arendu-kvartir-budut-schitat-po-novomu-chto-predlagaet-sluga-naroda
"Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа""
"Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.
Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"

Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:38

  vano80 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/475565/nalog-na-arendu-kvartir-budut-schitat-po-novomu-chto-predlagaet-sluga-naroda
"Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа""
"Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма”, – рассказал президент ассоциации.
Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"

Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются :mrgreen:

Собирать налоги обязанность государства. Насколько оно сильное, столько налогов может собрать. В Украине очень слабое государство, если не сказать хуже. В свое время введение единого налога было вынужденной мерой потому что государство не могло (и сейчас не может) собирать налоги по обычным ставкам.
Поэтому да, либо ходить и упрашивать заплатите хоть 5%, или получать дырку от бублика как сейчас, или реформироваться и собирать 19,5%.

PS Ни 9, ни 5% большинство не будет платить, пока кроме этой морковки не появится хоть какая-то палка. Подойдет даже самая тупая и простая. Принять закон - никто в квартире не зарегистрирован, а потребляются коммунальные, значит она сдается в аренду, плати 2000 в месяц. Или арендатор, который доказал, что жил в чужой квартире, платил, а хозяин не платил с этой суммы налоги, получает право проживать там 3 года бесплатно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Принять закон - никто в квартире не зарегистрирован, а потребляются коммунальные, значит она сдается в аренду, плати 2000 в месяц. Или арендатор, который доказал, что жил в чужой квартире, платил, а хозяин не платил с этой суммы налоги, получает право проживать там 3 года бесплатно.

А если я живу в своей же квартире, но не прописан в ней, что делать?
Прописываться не хочу принципиально или например из-за военкомата не могу.
Это ж такое дело)
Поэтому такой метод точно не пойдет)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:А если я живу в своей же квартире, но не прописан в ней, что делать?
Прописываться не хочу принципиально или например из-за военкомата не могу.
Это ж такое дело)
Поэтому такой метод точно не пойдет)

Лес рубят, щепки летят.
Предполагается, что все люди у нас законопослушные. Тогда их это не заденет. Если заденет уклонистов, значит получится убить одним выстрелом двух зайцев.

Сильное государство не спрашивает, нравится ли гражданам то, что оно делает, любят ли они платить налоги или служить в армии, оно делает то, что нужно государству = большинству населения.
Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:13

  Santehnik написав:https://lun.ua/uk/%D0%B2%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2

А вот и Варшавский-2 на картинках появился

Только на месте той зелёной лужайки с деревцами на переднем плане уже мордор Кристера расположился )))
Высотность почти та же (пару этажей срезали, но это не точно). Больше различий с Варшавским-1 не замечено.
Ну, солнце светит, цветочки нарисовали ))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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