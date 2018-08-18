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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:25
airmax78 написав:
Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:28
vano80 написав:
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно
, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:33
_Mykola_ написав: vano80 написав:
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно
, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:38
Прохожий написав:
[
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
Так отож. Без глобального снижения и гарантии стабильности законодательства в этих сегментах, это бесполезно, но слуги с калькулятором и головой не дружат.
Планы на повышение минималки до 6,5тыс, автоматом увеличат налоги, как бизнесу, так и на недвижимость.
И за это заплатят все, но видосик с победой для тех кто посчитать не умеет, будет воспринят на ура... минималку повысили, это забота о народе... не зря выбрали.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 18:44
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
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