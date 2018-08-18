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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4903490449054906

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:25

  airmax78 написав:Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.

У Вас НЕ бюджетный ремонт. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:28

  vano80 написав:Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"

Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются :mrgreen:

ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс. :mrgreen: В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:33

  _Mykola_ написав:
  vano80 написав:Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко"

Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются :mrgreen:

ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс. :mrgreen: В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.

хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:38

  Прохожий написав:[
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)

Так отож. Без глобального снижения и гарантии стабильности законодательства в этих сегментах, это бесполезно, но слуги с калькулятором и головой не дружат. :mrgreen:
Планы на повышение минималки до 6,5тыс, автоматом увеличат налоги, как бизнесу, так и на недвижимость.
И за это заплатят все, но видосик с победой для тех кто посчитать не умеет, будет воспринят на ура... минималку повысили, это забота о народе... не зря выбрали. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 18:44

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.

У Вас НЕ бюджетный ремонт. :lol:

У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
airmax78
 
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