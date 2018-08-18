|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:25
airmax78 написав:
Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3867
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:28
vano80 написав:
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно
, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3867
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:33
_Mykola_ написав: vano80 написав:
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно
, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11648
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 1175 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:38
Прохожий написав:
[
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
Так отож. Без глобального снижения и гарантии стабильности законодательства в этих сегментах, это бесполезно, но слуги с калькулятором и головой не дружат.
Планы на повышение минималки до 6,5тыс, автоматом увеличат налоги, как бизнесу, так и на недвижимость.
И за это заплатят все, но видосик с победой для тех кто посчитать не умеет, будет воспринят на ура... минималку повысили, это забота о народе... не зря выбрали.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3867
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 18:44
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35535
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4182 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:45
Vlad442 написав:
Сильное государство не спрашивает, нравится ли гражданам то, что оно делает, любят ли они платить налоги или служить в армии, оно делает то, что нужно государству = большинству населения.
Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.
Погодь, ты чуть путаешь.
Право человека жить где угодно - это его базовое право. Презумция невиновности это тоже его базовое право.
А вот сильное государство если хочет брать налоги с неучтенной аренды - должно доказать что квартира реально сдается. Именно доказать, а не автоматом считать.
Иначе это не сильное государство, а тоталитарное государство, а это совсем разные вещи.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 468
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:53
Прохожий написав: _Mykola_ написав: vano80 написав:
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно
, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
Это Vlad422
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:01
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8318
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:06
xio13 написав: Прохожий написав: _Mykola_ написав:
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
хочу посмотреть на оленя оформившего ФОП только для того чтобы сдавать квартиру за 10тгрн)
Это Vlad422
ЕН до 100 метров жилой. Так что при всем желании не получается пользоваться этой лазейкой.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7027
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:10
Santehnik написав: Vlad442 написав:
Сильное государство не спрашивает, нравится ли гражданам то, что оно делает, любят ли они платить налоги или служить в армии, оно делает то, что нужно государству = большинству населения.
Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.
Погодь, ты чуть путаешь.
Право человека жить где угодно - это его базовое право. Презумция невиновности это тоже его базовое право.
А вот сильное государство если хочет брать налоги с неучтенной аренды - должно доказать что квартира реально сдается. Именно доказать, а не автоматом считать.
Иначе это не сильное государство, а тоталитарное государство, а это совсем разные вещи.
В государствах, построенных на основе римского права, почему-то в налоговом и административном законодательстве действует презумпция виновности.
"А вы докажите" это ноухау Украины.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7027
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18962
|3113479
|
|
|470
|200389
|
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
|
|13
|14700
|
|