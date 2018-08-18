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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:20
Долярчик написав:
Как жить не работая? - Зачем так жить?
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Vlad442
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:27
Vlad442 написав:
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Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.
Я понял, что их не устраивает. Они прожили то, что было создано на условные налоги при совке (когда много работали, но мало получали), потом голосовали за популистов и жили по принципу "я ворую, и они воруют, выбьюсь в люди буду воровать не меньше", потом поехали жить на созданное на налоги в других странах.
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Vlad442
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Додано: Чет 30 лип, 2020 20:29
airmax78 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Комрады, оставьте в покое мою прелесть с бюджетным ремонтом. У нас здесь есть люди с объектами куда наряднее и ремонты там будут соответствующие.
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
Пора написать книгу: три полтоса это один полтос,потому что такие правила,даже если их будет 5,то всё равно один будет для форума,потому что я так принял,закон есть закон
Как там хотелки на аналоги ньюпрелести?
Я думаю можно уже один полтосик отправить в корзину здобуткив?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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4
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:43
airmax78 написав: _Mykola_ написав:
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
ОК. Крупнобюджетный ремонт.
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1
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:47
UA написав: airmax78 написав: _Mykola_ написав:
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
ОК. Крупнобюджетный ремонт.
не, жесткобюджетный ремонт.
зы я теперь понял, что такое жесткое порно - это порно, не выходящее за рамки бюджета
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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