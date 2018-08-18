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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4904490549064907

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:47

  UA написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:У Вас НЕ бюджетный ремонт. :lol:

У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.

ОК. Крупнобюджетный ремонт.


не, жесткобюджетный ремонт.

зы я теперь понял, что такое жесткое порно - это порно, не выходящее за рамки бюджета
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:04

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:У Вас НЕ бюджетный ремонт. :lol:

У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.

Пора написать книгу: три полтоса это один полтос,потому что такие правила,даже если их будет 5,то всё равно один будет для форума,потому что я так принял,закон есть закон :P

Как там хотелки на аналоги ньюпрелести?
Я думаю можно уже один полтосик отправить в корзину здобуткив?

Смело.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:10

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:.
Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.

Я понял, что их не устраивает. Они прожили то, что было создано на условные налоги при совке (когда много работали, но мало получали), потом голосовали за популистов и жили по принципу "я ворую, и они воруют, выбьюсь в люди буду воровать не меньше", потом поехали жить на созданное на налоги в других странах.


Странная логика. Они поехали там не просто жить, а создавать и жить.
Или ты пишешь о сплошь пенсах? Так спешу тебя разуверить, мои знакомые живут и работают в европах достаточно давно и возвращаться на борщаговку, скажем, не хотят. Да и в ТТ не хотят, им и по мюнхенах хорошо :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:19

  Vlad442 написав:..... Принять закон - никто в квартире не зарегистрирован, а потребляются коммунальные, значит она сдается в аренду, плати 2000 в месяц. Или арендатор, который доказал, что жил в чужой квартире, платил, а хозяин не платил с этой суммы налоги, получает право проживать там 3 года бесплатно.

Тогда все арендаторы в обязательном порядке при заселении будут писать заявления: "В связи с тяжелым материальным положением и отсутствием денег даже на еду, падаю на колени и Христом Богом прошу Иванова И.И.(ФИО хозяина квартиры) пустить пожить БЕСПЛАТНО на срок с.... до ....(1 месяц)". И каждый месяц переподписывать. После оплаты, естественно.
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