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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:47
UA написав: airmax78 написав: _Mykola_ написав:
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
ОК. Крупнобюджетный ремонт.
не, жесткобюджетный ремонт.
зы я теперь понял, что такое жесткое порно - это порно, не выходящее за рамки бюджета
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:04
somilitark написав: airmax78 написав: _Mykola_ написав:
У Вас НЕ бюджетный ремонт.
У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.
Пора написать книгу: три полтоса это один полтос,потому что такие правила,даже если их будет 5,то всё равно один будет для форума,потому что я так принял,закон есть закон
Как там хотелки на аналоги ньюпрелести?
Я думаю можно уже один полтосик отправить в корзину здобуткив?
Смело.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:10
Vlad442 написав: Vlad442 написав:
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Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.
Я понял, что их не устраивает. Они прожили то, что было создано на условные налоги при совке (когда много работали, но мало получали), потом голосовали за популистов и жили по принципу "я ворую, и они воруют, выбьюсь в люди буду воровать не меньше", потом поехали жить на созданное на налоги в других странах.
Странная логика. Они поехали там не просто жить, а создавать и жить.
Или ты пишешь о сплошь пенсах? Так спешу тебя разуверить, мои знакомые живут и работают в европах достаточно давно и возвращаться на борщаговку, скажем, не хотят. Да и в ТТ не хотят, им и по мюнхенах хорошо
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:19
Vlad442 написав:
..... Принять закон - никто в квартире не зарегистрирован, а потребляются коммунальные, значит она сдается в аренду, плати 2000 в месяц. Или арендатор, который доказал, что жил в чужой квартире, платил, а хозяин не платил с этой суммы налоги, получает право проживать там 3 года бесплатно.
Тогда все арендаторы в обязательном порядке при заселении будут писать заявления: "В связи с тяжелым материальным положением и отсутствием денег даже на еду, падаю на колени и Христом Богом прошу Иванова И.И.(ФИО хозяина квартиры) пустить пожить БЕСПЛАТНО на срок с.... до ....(1 месяц)". И каждый месяц переподписывать. После оплаты, естественно.
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