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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4904490549064907

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:47

  UA написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:У Вас НЕ бюджетный ремонт. :lol:

У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.

ОК. Крупнобюджетный ремонт.


не, жесткобюджетный ремонт.

зы я теперь понял, что такое жесткое порно - это порно, не выходящее за рамки бюджета
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:04

  somilitark написав:
  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:У Вас НЕ бюджетный ремонт. :lol:

У моего ремонта есть жесткий бюджет. Значит он бюджетный.

Пора написать книгу: три полтоса это один полтос,потому что такие правила,даже если их будет 5,то всё равно один будет для форума,потому что я так принял,закон есть закон :P

Как там хотелки на аналоги ньюпрелести?
Я думаю можно уже один полтосик отправить в корзину здобуткив?

Смело.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:10

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:.
Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.

Я понял, что их не устраивает. Они прожили то, что было создано на условные налоги при совке (когда много работали, но мало получали), потом голосовали за популистов и жили по принципу "я ворую, и они воруют, выбьюсь в люди буду воровать не меньше", потом поехали жить на созданное на налоги в других странах.


Странная логика. Они поехали там не просто жить, а создавать и жить.
Или ты пишешь о сплошь пенсах? Так спешу тебя разуверить, мои знакомые живут и работают в европах достаточно давно и возвращаться на борщаговку, скажем, не хотят. Да и в ТТ не хотят, им и по мюнхенах хорошо :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:19

  Vlad442 написав:..... Принять закон - никто в квартире не зарегистрирован, а потребляются коммунальные, значит она сдается в аренду, плати 2000 в месяц. Или арендатор, который доказал, что жил в чужой квартире, платил, а хозяин не платил с этой суммы налоги, получает право проживать там 3 года бесплатно.

Тогда все арендаторы в обязательном порядке при заселении будут писать заявления: "В связи с тяжелым материальным положением и отсутствием денег даже на еду, падаю на колени и Христом Богом прошу Иванова И.И.(ФИО хозяина квартиры) пустить пожить БЕСПЛАТНО на срок с.... до ....(1 месяц)". И каждый месяц переподписывать. После оплаты, естественно.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:47

  _Mykola_ написав:.... Без глобального снижения и гарантии стабильности законодательства в этих сегментах, это бесполезно, но слуги с калькулятором и головой не дружат. :mrgreen:
Планы на повышение минималки до 6,5тыс, автоматом увеличат налоги, как бизнесу, так и на недвижимость.
И за это заплатят все, но видосик с победой для тех кто посчитать не умеет, будет воспринят на ура... минималку повысили, это забота о народе... не зря выбрали. :mrgreen:

От того, что у одной части населения зубами вырвать часть их дохода и крохи от вырванного отдать другой части населения, суммарный результат(доходы населения) не улучшится. В среднем станут жить только хуже, т.к. даже если предположить, что изъятое не разворовывается, то все равно нужно содержать огромный аппарат для "вырывания доходов".
Чтобы повышался уровень жизни населения, нужно совсем другое - развивать свои конкурентные производства, создавать привлекательные условия для открытия производственных площадок и филиалов крупных зарубежных фирм.
Совсем не тем занимаются слуги.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:52

Гуры, я правильно понимаю - вот эта еле заметная пипка, уже сдувшаяся, и была отложенным спросом и пост-карантинным восстановлением?

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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:55

  shapo написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razbor

Создалось впечатление, что "Хперды верят в дорожай, но не объектов Аркады и укрбуда, патамуша те уже фсе и на П24 Хпердам от них уже ничего не капает". :mrgreen:


С удивлением узнаю от бывших коллег что ситуация на стройках Киева и ближайших пригородах, в т.ч. упомянутого эконом-класса ,последний месяц улучшилась - вовремя расплачиваются и с подрядчиками, и с своим персоналом.

очень странно, июль обычно мёртвый, может сыграл рост курса
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:09

  Унуноктий написав:
  shapo написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razbor

Создалось впечатление, что "Хперды верят в дорожай, но не объектов Аркады и укрбуда, патамуша те уже фсе и на П24 Хпердам от них уже ничего не капает". :mrgreen:


С удивлением узнаю от бывших коллег что ситуация на стройках Киева и ближайших пригородах, в т.ч. упомянутого эконом-класса ,последний месяц улучшилась - вовремя расплачиваются и с подрядчиками, и с своим персоналом.

очень странно, июль обычно мёртвый, может сыграл рост курса


Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами.
Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос.
Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:46

  shapo написав:
  Унуноктий написав:
  shapo написав:
С удивлением узнаю от бывших коллег что ситуация на стройках Киева и ближайших пригородах, в т.ч. упомянутого эконом-класса ,последний месяц улучшилась - вовремя расплачиваются и с подрядчиками, и с своим персоналом.

очень странно, июль обычно мёртвый, может сыграл рост курса


Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами.
Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос.
Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.

думаю курс+отсутствие традиционных отпусков
Унуноктий
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  #<1 ... 4904490549064907
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