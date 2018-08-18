Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Инвесторам нужно быть готовыми к тому, что большинство застройщиков не смогут ввести дома в заявленные сроки, минимальный срок отсрочки составит полгода, предупреждает Юрий Пита. "Это связано с реформой ГАСИ и карантином. Стройки ведутся, но не так быстро, как хотелось бы", - заключает эксперт.
Это типа юмор Хотя на домике иногда попадаются кадры, недоумевающие по поводу задержки Такое ощущение, что люди сваливаются и другой планеты.
Точно. У нас в чате новостройки люди откровенно удивляются, что застройщик не сдает дом месяц-в-месяц!!! А тем временем средняя задержка по Киеву аж 12 месяцев: https://ktostroit.com/ Так это СРЕДНЯЯ задержка, т.е половина домов сдается с задержкой больше года. Капец!
Немного смотрю на Московский рынок - там задержка это ЧП. Чаще всего там либо в срок либо даже раньше срока сдают
shapo написав:.. Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами. Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос. Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.
да хрен поймешь, что происходит, одни догадки. Продажи товаров для и после ремонта что у меня, что у Эпиков на уровне ноября/декабря - типа, сезон. Кто там и как "откладывал спрос" неясно, но пока прет, а дальше будет видно.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!