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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4905490649074908

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  rjkz написав:Инвесторам нужно быть готовыми к тому, что большинство застройщиков не смогут ввести дома в заявленные сроки, минимальный срок отсрочки составит полгода, предупреждает Юрий Пита. "Это связано с реформой ГАСИ и карантином. Стройки ведутся, но не так быстро, как хотелось бы", - заключает эксперт.


Это типа юмор :mrgreen: Хотя на домике иногда попадаются кадры, недоумевающие по поводу задержки :mrgreen: Такое ощущение, что люди сваливаются и другой планеты.
Точно. У нас в чате новостройки люди откровенно удивляются, что застройщик не сдает дом месяц-в-месяц!!! А тем временем средняя задержка по Киеву аж 12 месяцев:
https://ktostroit.com/
Так это СРЕДНЯЯ задержка, т.е половина домов сдается с задержкой больше года. Капец!

Немного смотрю на Московский рынок - там задержка это ЧП. Чаще всего там либо в срок либо даже раньше срока сдают

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Комменты благоразумно отключили: https://youtu.be/6uIhDwLp6EE
Все-таки, мне кажется, такие объекты надо продавать готовыми.
Так они сняли это видео для рекламы и лупят его рекламу везде в соцсетях. Там в первые дни было лишь пару сотен просмотров.

Вообще удивительно, как Сережа "на пятёрочку" из Зазимье смог уделать на Ютубе всех остальных видеоблоггеров. При том что он, мягко говоря, не очень интеллектуальный специалист

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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:18

  shapo написав:..
Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами.
Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос.
Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.

да хрен поймешь, что происходит, одни догадки. Продажи товаров для и после ремонта что у меня, что у Эпиков на уровне ноября/декабря - типа, сезон. Кто там и как "откладывал спрос" неясно, но пока прет, а дальше будет видно.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 09:37

  zРадио написав:Гуры, я правильно понимаю - вот эта еле заметная пипка, уже сдувшаяся, и была отложенным спросом и пост-карантинным восстановлением?

Зображення

Эта пипка - несколько миллиардов долларов от МВФ.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 10:18

Непідпускайте Макса близько до екрану!!!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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