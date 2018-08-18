Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Инвесторам нужно быть готовыми к тому, что большинство застройщиков не смогут ввести дома в заявленные сроки, минимальный срок отсрочки составит полгода, предупреждает Юрий Пита. "Это связано с реформой ГАСИ и карантином. Стройки ведутся, но не так быстро, как хотелось бы", - заключает эксперт.
Это типа юмор Хотя на домике иногда попадаются кадры, недоумевающие по поводу задержки Такое ощущение, что люди сваливаются и другой планеты.
Точно. У нас в чате новостройки люди откровенно удивляются, что застройщик не сдает дом месяц-в-месяц!!! А тем временем средняя задержка по Киеву аж 12 месяцев: https://ktostroit.com/ Так это СРЕДНЯЯ задержка, т.е половина домов сдается с задержкой больше года. Капец!
Немного смотрю на Московский рынок - там задержка это ЧП. Чаще всего там либо в срок либо даже раньше срока сдают
shapo написав:.. Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами. Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос. Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.
да хрен поймешь, что происходит, одни догадки. Продажи товаров для и после ремонта что у меня, что у Эпиков на уровне ноября/декабря - типа, сезон. Кто там и как "откладывал спрос" неясно, но пока прет, а дальше будет видно.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Комменты благоразумно отключили: https://youtu.be/6uIhDwLp6EE Все-таки, мне кажется, такие объекты надо продавать готовыми.
Так они сняли это видео для рекламы и лупят его рекламу везде в соцсетях. Там в первые дни было лишь пару сотен просмотров.
Вообще удивительно, как Сережа "на пятёрочку" из Зазимье смог уделать на Ютубе всех остальных видеоблоггеров. При том что он, мягко говоря, не очень интеллектуальный специалист
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В самом деле удивительно. Он ведь в деталях не шарит, выпуски откровенно затянутые и скучные (я проматываю, обычно). Просто такой "свой парень" и людям зашло. Если бы еще рассказывал как круто стеклить балконы и где удобнее нахлобучить кондер - аудитория выросла бы в 10 раз.
Провалившаяся эмоционально-мотивированная попытка Максиков вернуть цены назад к хаям во влажных мечтах о том, что карантин - не кризис, и все плохое позади. В принципе, ничего зазорного, наивность - не самый большой человеческой порок...
zРадио написав:Провалившаяся попытка Максиков вернуть цены назад к хаям во влажных мечтах о том, что карантин - не кризис, и все плохое позади. В принципе, ничего зазорного, наивность - не самый большой человеческой порок...
похоже, у нас идет по сценарию кризиса 2007-2008 с задержкой в полгода. Но тут надо учитывать специфику кризиса и принятые меры (не у нас). Тогда был фактически дефолт - экстренное обращение к МВФ, газовый кризис. Сейчас кризис больше внутренний - госуправления.