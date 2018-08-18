|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:45
zРадио
Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15
4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?
На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:58
rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razborЭффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор
Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8288
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4024 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: magk7
, zРадио
, Вкладчик1234
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18969
|3114599
|
|
|470
|200453
|
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
|
|13
|14710
|
|