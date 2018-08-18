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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4906490749084909

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:45

zРадио
Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15
4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?
На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:58

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razbor

Эффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор


Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
:roll:
Libo
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  #<1 ... 4906490749084909
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