|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:58
rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razborЭффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор
Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:21
UA написав:
https://bigkyiv.com.ua/u-kyyevi-zmenshylas-kilkist-naselennya-vid-chogo-pomyrayut-kyyany/
За последний год, лично я способствовал продаже трех квартир в Киеве. (не рыл)
Продавцы - дети друзей, знакомых уехавшие из Украины приняли решение полностью перебраться на новую Родину.
В сегменте от 100 000 у.е. причина продажи "Выезд за границу" сейчас выходит в лидеры. Возможно просто так говорят?
надіюсь, не до акурта?
я раніше писав, якщо є 100куе активами, пора думати як драпати з неньки в більш спокійне місце
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20751
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1142 раз.
- Подякували: 1482 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:23
Libo написав:
.. в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья ..
это дальний периметр обороны Флая
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3802
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 936 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27
барабашов написав:zРадио
Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15
4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?
На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?
Вы Женю спрашиваете, или меня? Если меня, то я не склонен делать обобщенных выводов о рынке по одному объекту, еще и верхнего ценового сегмента, в котором может наблюдаться обратная ценовая эластичность. И вам не советую этого делать.
Все равно, что по динамике цен и объемов продаж сумок Эрмес Биркин фантазировать о перспективах Бершки, Зары и Броварской обувной фабрики...
В целом КРЖН слаб из-за обвалившейся экономики - и общенациональной, и внутрисемейной. Сколько-то месяцев он продержится на сбережениях, откладываемых на покупку недвижимости до начала кризиса. Затем - неминуемо обвалится, если только экономика не начнет демонстрировать вдвое бОльшую динамику, чем до кризиса, и компенсируя минус, и прирастая в плюс.
Пока я не вижу ни одной предпосылки для этого. В дополнение ко внутренней бездеятельности, о которой выше справедливо пишет sequence
, наблюдаем еще и глобальный заход на вторую коррекцию - после некоторого июньского оживления в мире снова растет безработица, снова падают промышленность и спрос, снова снижается PMI, дневная активность, деловые и потребительские настроения, корпоративные выручка, прибыль и инвестиции в развитие...
V-сценарий провалился, следовательно, восстановление будет долгим и мучительным даже в странах, предпринимающих антикризисные меры, не говоря уже об Украине...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6881
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1191 раз.
- Подякували: 2718 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:29
UA написав:
https://bigkyiv.com.ua/u-kyyevi-zmenshylas-kilkist-naselennya-vid-chogo-pomyrayut-kyyany/
За последний год, лично я способствовал продаже трех квартир в Киеве. (не рыл)
Продавцы - дети друзей, знакомых уехавшие из Украины приняли решение полностью перебраться на новую Родину.
В сегменте от 100 000 у.е. причина продажи "Выезд за границу" сейчас выходит в лидеры. Возможно просто так говорят?
Если преуспеют там и разбогатеют, то вернутся сюда.
С баблом в Украине жить лучше всего.
А если лузеры и бестолковые, то невелика потеря. Пусть там другие нации и воздух портят.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34
Libo написав:
С баблом в Украине жить лучше всего.
Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3776
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 640 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:40
zРадио написав: барабашов написав:zРадио
Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15
4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?
На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?
Вы Женю спрашиваете, или меня? Если меня, то я не склонен делать обобщенных выводов о рынке по одному объекту, еще и верхнего ценового сегмента, в котором может наблюдаться обратная ценовая эластичность. И вам не советую этого делать.
zРадио, что такое обратная
ценовая эластичность ?
по Линдену чуть дополню (считайте что инсайд): тут квартиры с улицы не покупают. Тут клиента ищут по связям.
ps: каналу Новостройки (если они читают эту ветку) рекомендовал бы подкорректировать мимику ведущей - дёрганая и машет руками.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4682
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 580 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:43
BIGor написав: Libo написав:
С баблом в Украине жить лучше всего.
Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.
+++
В Украине рыбу хорошо ловить только в мутной воде. И именно поэтому люди с рыбой всегда находятся под прицелом других таких же рыбаков, и не хранят свой улов здесь
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6881
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1191 раз.
- Подякували: 2718 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:44
BIGor написав: Libo написав:
С баблом в Украине жить лучше всего.
Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.
Ты просто наверно не сталкивался и не знаешь, как легко его можно потерять и там. Если имеешь в виду украинские банки, бандитов и ментов, то всё бабло совсем необязательно приганять сюда. Можно спокойно парковать его там.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8292
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 4026 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:53
zРадио написав: airmax78 написав:
Давайте еще версий по пипке.
Провалившаяся эмоционально-мотивированная попытка Максиков вернуть цены назад к хаям во влажных мечтах о том, что карантин - не кризис, и все плохое позади. В принципе, ничего зазорного, наивность - не самый большой человеческой порок...
Про наивность - это ты про себя что ли? Про топившего против Пороха, понимая кто придет вместо него и наивно полгавшего что хуже не будет?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35543
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 877 раз.
- Подякували: 4183 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18966
|3114794
|
|
|470
|200463
|
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
|
|13
|14715
|
|