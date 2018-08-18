RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49074908490949104911>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:58

  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razbor

Эффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор


Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
:roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8292
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:21

  UA написав:https://bigkyiv.com.ua/u-kyyevi-zmenshylas-kilkist-naselennya-vid-chogo-pomyrayut-kyyany/

За последний год, лично я способствовал продаже трех квартир в Киеве. (не рыл)
Продавцы - дети друзей, знакомых уехавшие из Украины приняли решение полностью перебраться на новую Родину.
В сегменте от 100 000 у.е. причина продажи "Выезд за границу" сейчас выходит в лидеры. Возможно просто так говорят?

надіюсь, не до акурта?

я раніше писав, якщо є 100куе активами, пора думати як драпати з неньки в більш спокійне місце
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20751
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:23

  Libo написав:.. в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья ..
это дальний периметр обороны Флая
sequence
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 29.12.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27

  барабашов написав:zРадио
Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15
4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?
На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?


Вы Женю спрашиваете, или меня? Если меня, то я не склонен делать обобщенных выводов о рынке по одному объекту, еще и верхнего ценового сегмента, в котором может наблюдаться обратная ценовая эластичность. И вам не советую этого делать.

Все равно, что по динамике цен и объемов продаж сумок Эрмес Биркин фантазировать о перспективах Бершки, Зары и Броварской обувной фабрики...

В целом КРЖН слаб из-за обвалившейся экономики - и общенациональной, и внутрисемейной. Сколько-то месяцев он продержится на сбережениях, откладываемых на покупку недвижимости до начала кризиса. Затем - неминуемо обвалится, если только экономика не начнет демонстрировать вдвое бОльшую динамику, чем до кризиса, и компенсируя минус, и прирастая в плюс.

Пока я не вижу ни одной предпосылки для этого. В дополнение ко внутренней бездеятельности, о которой выше справедливо пишет sequence, наблюдаем еще и глобальный заход на вторую коррекцию - после некоторого июньского оживления в мире снова растет безработица, снова падают промышленность и спрос, снова снижается PMI, дневная активность, деловые и потребительские настроения, корпоративные выручка, прибыль и инвестиции в развитие...

V-сценарий провалился, следовательно, восстановление будет долгим и мучительным даже в странах, предпринимающих антикризисные меры, не говоря уже об Украине...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2718 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:29

  UA написав:https://bigkyiv.com.ua/u-kyyevi-zmenshylas-kilkist-naselennya-vid-chogo-pomyrayut-kyyany/

За последний год, лично я способствовал продаже трех квартир в Киеве. (не рыл)
Продавцы - дети друзей, знакомых уехавшие из Украины приняли решение полностью перебраться на новую Родину.
В сегменте от 100 000 у.е. причина продажи "Выезд за границу" сейчас выходит в лидеры. Возможно просто так говорят?


Если преуспеют там и разбогатеют, то вернутся сюда.
С баблом в Украине жить лучше всего.
А если лузеры и бестолковые, то невелика потеря. Пусть там другие нации и воздух портят. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8292
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:С баблом в Украине жить лучше всего.

Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3776
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:40

  zРадио написав:
  барабашов написав:zРадио
Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15
4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?
На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?


Вы Женю спрашиваете, или меня? Если меня, то я не склонен делать обобщенных выводов о рынке по одному объекту, еще и верхнего ценового сегмента, в котором может наблюдаться обратная ценовая эластичность. И вам не советую этого делать.


zРадио, что такое обратная ценовая эластичность ?

по Линдену чуть дополню (считайте что инсайд): тут квартиры с улицы не покупают. Тут клиента ищут по связям.

ps: каналу Новостройки (если они читают эту ветку) рекомендовал бы подкорректировать мимику ведущей - дёрганая и машет руками.
baraka
 
Повідомлень: 4682
З нами з: 09.10.12
Подякував: 676 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:43

  BIGor написав:
  Libo написав:С баблом в Украине жить лучше всего.

Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.


+++

В Украине рыбу хорошо ловить только в мутной воде. И именно поэтому люди с рыбой всегда находятся под прицелом других таких же рыбаков, и не хранят свой улов здесь
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2718 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:44

  BIGor написав:
  Libo написав:С баблом в Украине жить лучше всего.

Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.


Ты просто наверно не сталкивался и не знаешь, как легко его можно потерять и там. Если имеешь в виду украинские банки, бандитов и ментов, то всё бабло совсем необязательно приганять сюда. Можно спокойно парковать его там. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8292
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:53

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Давайте еще версий по пипке.


Провалившаяся эмоционально-мотивированная попытка Максиков вернуть цены назад к хаям во влажных мечтах о том, что карантин - не кризис, и все плохое позади. В принципе, ничего зазорного, наивность - не самый большой человеческой порок...

Про наивность - это ты про себя что ли? Про топившего против Пороха, понимая кто придет вместо него и наивно полгавшего что хуже не будет?
airmax78
 
Повідомлень: 35543
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4183 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 49074908490949104911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1895, 1896, 1897
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18966 3114794
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 11:46
_Mykola_
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200463
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14715
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.