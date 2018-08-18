Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:27

барабашов написав: zРадио

Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 15

4.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?

На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе? Женя, прокомментируйте вчерашний ютубовский ролик от Эйра о стройке на Лютеранской 154.5куе за вид в окна в 10ти метрах и 8.5куе за вид на звезду Крещатик 25 это плинтус, ж0па или какой то ваш график не туда экспоненту завернул?На 23й минуте тёлка шото звездит за то шо готовое будет в среднем по 10куе в этом Монте Карло. Так что наш продавец кислоты в презервативах может и не сильно ошибается когда планирует рост в убитых сталинка с 60кгрн/метр до 160 в прилегающих локациях при нормальном президенте и более-менее стабильном (не как ксио13й по сто ванговал) курсе?

Вы Женю спрашиваете, или меня? Если меня, то я не склонен делать обобщенных выводов о рынке по одному объекту, еще и верхнего ценового сегмента, в котором может наблюдаться обратная ценовая эластичность. И вам не советую этого делать.Все равно, что по динамике цен и объемов продаж сумок Эрмес Биркин фантазировать о перспективах Бершки, Зары и Броварской обувной фабрики...В целом КРЖН слаб из-за обвалившейся экономики - и общенациональной, и внутрисемейной. Сколько-то месяцев он продержится на сбережениях, откладываемых на покупку недвижимости до начала кризиса. Затем - неминуемо обвалится, если только экономика не начнет демонстрировать вдвое бОльшую динамику, чем до кризиса, и компенсируя минус, и прирастая в плюс.Пока я не вижу ни одной предпосылки для этого. В дополнение ко внутренней бездеятельности, о которой выше справедливо пишет, наблюдаем еще и глобальный заход на вторую коррекцию - после некоторого июньского оживления в мире снова растет безработица, снова падают промышленность и спрос, снова снижается PMI, дневная активность, деловые и потребительские настроения, корпоративные выручка, прибыль и инвестиции в развитие...V-сценарий провалился, следовательно, восстановление будет долгим и мучительным даже в странах, предпринимающих антикризисные меры, не говоря уже об Украине...