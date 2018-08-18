Vlad442 написав:

Santehnik написав: А если я живу в своей же квартире, но не прописан в ней, что делать?

Прописываться не хочу принципиально или например из-за военкомата не могу.

Это ж такое дело)

Поэтому такой метод точно не пойдет) А если я живу в своей же квартире, но не прописан в ней, что делать?Прописываться не хочу принципиально или например из-за военкомата не могу.Это ж такое дело)Поэтому такой метод точно не пойдет)

Лес рубят, щепки летят.Предполагается, что все люди у нас законопослушные. Тогда их это не заденет. Если заденет уклонистов, значит получится убить одним выстрелом двух зайцев.Сильное государство не спрашивает, нравится ли гражданам то, что оно делает, любят ли они платить налоги или служить в армии, оно делает то, что нужно государству = большинству населения.Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.