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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:54
baraka написав:
zРадио, что такое обратная
ценовая эластичность ?
Методологически - это когда с повышением цены, спрос растет, а не падает, причем делает это с большей интенсивностью, нежели динамика цены (это не о товарах Гиффена, о которых здесь недавно упоминали, цитируя Смита - это парадокс некоторых товаров и услуг сегмента luxury)
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:55
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Давайте еще версий по пипке.
Провалившаяся эмоционально-мотивированная попытка Максиков вернуть цены назад к хаям во влажных мечтах о том, что карантин - не кризис, и все плохое позади. В принципе, ничего зазорного, наивность - не самый большой человеческой порок...
Про наивность - это ты про себя что ли? Про топившего против Пороха, понимая кто придет вместо него и наивно полгавшего что хуже не будет?
Последнее прибежище негодяя? (с) Когда закончились аргументы, разыгрывай политическую карту, еще и наври с три короба... Ну-ну...
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:58
Vlad442 написав: Santehnik написав:
А если я живу в своей же квартире, но не прописан в ней, что делать?
Прописываться не хочу принципиально или например из-за военкомата не могу.
Это ж такое дело)
Поэтому такой метод точно не пойдет)
Лес рубят, щепки летят.
Предполагается, что все люди у нас законопослушные. Тогда их это не заденет. Если заденет уклонистов, значит получится убить одним выстрелом двух зайцев.
Сильное государство не спрашивает, нравится ли гражданам то, что оно делает, любят ли они платить налоги или служить в армии, оно делает то, что нужно государству = большинству населения.
Я не топлю за диктатуру, но людям нужно определиться, нравится им что от них ничего не требуют? Значит они не имеют морального права ничего требовать от государства - ни медицины, ни защиты армии и полиции, ни образования, ни мостов, ни дорог. Только почему-то люди голосуют ногами от такого государства, значит это их не совсем устраивает.
Сильна держава не в тому, що вона може всіх нагнути і поставити раком.
СРСР була сильна, і чим то закінчилося?
Сильна держава, це напр. в моєму розумінні Швейцарія, там, думаю 99% по першому зову візьме з криївки зброю та піде захищати свій кантон і свою конфедерацію.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:02
_Mykola_ написав: vano80 написав:
Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно
, готовы будут платить. 5% платят легко"
Заплатите хоть что нибудь, говорят слуги.
Может и на другой бизнес такой подход перенести.
Жалостливо попросить, вдруг прислушаются
ФОП на 5% налоге в итоге платит около 19% налогов по году с квартирки сдаваемой за 10 тыс.
В данном случае что физик что ФОП платят почти одинаковую ставку.
Калькулятор в помощь.
В Польщі або фіксована сума (ришалт, 8% чи 9%) від загального доходу з оренди.
Або звичайний ПДФЛ, але там можна списувати витрати на нерухомість, такі як капітальний ремонт/покращення, комунальні платежі, обслуговування іпотеки і т.п.
Тому можна оцінити, що вигідніше, фіксований низький податок але з доходу, або високий з різниці додоходи мінус витрати.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:02
zРадио написав: airmax78 написав:
Про наивность - это ты про себя что ли? Про топившего против Пороха, понимая кто придет вместо него и наивно полгавшего что хуже не будет?
Последнее прибежище негодяя? (с) Когда закончились аргументы, разыгрывай политическую карту, еще и наври с три короба... Ну-ну...
Женя, в Украине должность президента стала политической пару месяцев при Юще и 5 лет при Порохе. Основная роль президента последние 30 лет - экономическая, что бы там ни было записано в Конституции. Для 90% "политиков" в Украине - политика это ничего не значащая ширма. Поэтому и названия партий в Украине ничего не значат. И ты это прекрасно понимаешь. И тем не менее по мере сил способствовал воцарению клоуна и его бородатого друга. Теперь сиди и молчи.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:09
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Про наивность - это ты про себя что ли? Про топившего против Пороха, понимая кто придет вместо него и наивно полгавшего что хуже не будет?
Последнее прибежище негодяя? (с) Когда закончились аргументы, разыгрывай политическую карту, еще и наври с три короба... Ну-ну...
Женя, в Украине должность президента стала политической пару месяцев при Юще и 5 лет при Порохе. Основная роль президента последние 30 лет - экономическая, что бы там ни было записано в Конституции. Для 90% "политиков" в Украине - политика это ничего не значащая ширма. Поэтому и названия партий в Украине ничего не значат. И ты это прекрасно понимаешь. И тем не менее по мере сил способствовал воцарению клоуна и его бородатого друга. Теперь сиди и молчи.
Запарили уже - я не Женя, не Критикус и не Аляк! Кого еще забыл? Что касается политики - уже ведь сажал тебя в лужу цитированием своих сообщений в избирательный период с призывом НЕ обманывать себя Зеленским! Еще хочешь?
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:10
shapo написав: Унуноктий написав: shapo написав:
С удивлением узнаю от бывших коллег что ситуация на стройках Киева и ближайших пригородах, в т.ч. упомянутого эконом-класса ,последний месяц улучшилась - вовремя расплачиваются и с подрядчиками, и с своим персоналом.
очень странно, июль обычно мёртвый, может сыграл рост курса
Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами.
Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос.
Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.
Думаю, це перебіжки з депо в РН, які як тільки послабився карантин, метнулися кабанчиком, іншими словами весняне пожвавлення, зсунуте карантином на літо.
Відповідно, на осінь, зсувається літній штиль, який плавно перейде в новорічню заморозку.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:13
zРадио написав: airmax78 написав:
Женя, в Украине должность президента стала политической пару месяцев при Юще и 5 лет при Порохе. Основная роль президента последние 30 лет - экономическая, что бы там ни было записано в Конституции. Для 90% "политиков" в Украине - политика это ничего не значащая ширма. Поэтому и названия партий в Украине ничего не значат. И ты это прекрасно понимаешь. И тем не менее по мере сил способствовал воцарению клоуна и его бородатого друга. Теперь сиди и молчи.
Запарили уже - я не Женя, не Критикус и не Аляк! Кого еще забыл? Что касается политики - уже ведь сажал тебя в лужу цитированием своих сообщений в избирательный период с призывом НЕ обманывать себя Зеленским! Еще хочешь?
Бигус тоже выпустил передачку о связях Зеленского с Коломойским. Только все это уже было пох, после мультфильмов о Гладковских. И это очень показательно, что ты вообще не чувствуешь ответственности.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:16
sequence написав: Libo написав:
.. в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья ..
это дальний периметр обороны Флая
в Полтаву електрички не ходять, то раз
а два, це те що обл. центр, а не Березань/Коростень/Козятин/Ніжин/Гребінка/Яготин
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:21
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Про наивность - это ты про себя что ли? Про топившего против Пороха, понимая кто придет вместо него и наивно полгавшего что хуже не будет?
Последнее прибежище негодяя? (с) Когда закончились аргументы, разыгрывай политическую карту, еще и наври с три короба... Ну-ну...
Женя, в Украине должность президента стала политической пару месяцев при Юще и 5 лет при Порохе. Основная роль президента последние 30 лет - экономическая, что бы там ни было записано в Конституции. Для 90% "политиков" в Украине - политика это ничего не значащая ширма. Поэтому и названия партий в Украине ничего не значат. И ты это прекрасно понимаешь. И тем не менее по мере сил способствовал воцарению клоуна и его бородатого друга. Теперь сиди и молчи.
Аірмакс, і який би сценарій був би при шоколадному, як у Бацьки?
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