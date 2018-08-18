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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4908490949104911

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:21

  airmax78 написав:И это очень показательно, что ты вообще не чувствуешь ответственности.


Это такие как ты должны чувствовать свою ответственность. Политик остается политиком только тогда, когда подвержен общественному контролю. А когда ему со всех сторон лакействуют такие Максики, он превращается в чмо, быстро теряющее рейтинг.

PS: завершаю для себя открытый тобой политический оффтоп - пиши, что хочешь. Но лучше промолчи
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:52

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  Libo написав:С баблом в Украине жить лучше всего.

Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.


+++

В Украине рыбу хорошо ловить только в мутной воде. И именно поэтому люди с рыбой всегда находятся под прицелом других таких же рыбаков, и не хранят свой улов здесь

100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.

Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:57

  shapo написав:
  Унуноктий написав:
  shapo написав:
С удивлением узнаю от бывших коллег что ситуация на стройках Киева и ближайших пригородах, в т.ч. упомянутого эконом-класса ,последний месяц улучшилась - вовремя расплачиваются и с подрядчиками, и с своим персоналом.

очень странно, июль обычно мёртвый, может сыграл рост курса


Сам не могу понять этот феномен, тем более речь идет не о продажах, а о финансировании строительства,которое,конечно же,коррелирует с продажами.
Некоторые "эксперты" пишут что выстрелил отложенный за время карантина спрос.
Окончательно ситуацию можно будет оценить в конце сентября и делать какие-то выводы.

Я, например, воспользовался случаем стал сделать ремонты в уставших квартирах, обновить мебель, сантехнику. Обычно на это нет времени, проще пересдать как есть не теряя кэшлфо. Многие люди сидят дома и начали делать ремонты своими силами. У мастеров загруженность очень небольшая, по моим наблюдениям.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И это очень показательно, что ты вообще не чувствуешь ответственности.

Что вы хотите? Люди голосовали по приколу за образ героя из сериала.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:59

  Vlad442 написав:100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.


Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.

А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:59

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Libo написав:С баблом в Украине жить лучше всего.

Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.


+++

В Украине рыбу хорошо ловить только в мутной воде. И именно поэтому люди с рыбой всегда находятся под прицелом других таких же рыбаков, и не хранят свой улов здесь

100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.

Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию.[/quote]

считает? это аксиома. Вопрос лишь в величине потерь.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:15

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.


Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.

А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...

А если вместо стояка Круш в медовом рыбальском у него будет пару лямов уе на депозитах в дочках инобанков и ездить он будет не на логане как Р00, а на свежем немецком пятилитровом кроссовере-купе, то мурчяки с аваковянами на них вообще внимания не обратят? И герыча ни разу не покинут в месте где по выходным человек С ДЕНЬГАМИ отдыхает на расслабоне?
Только пять-десять квартир по городу это верняк шо Корейко бамбанут(с)?
Даже отъявленных Плюшкиных выпасти не проблема особенно если есть обиженные слабой щедростью скоты-родственники
барабашов
 
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