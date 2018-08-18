Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:59

Vlad442 написав: 100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.

Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.

100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.

Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...