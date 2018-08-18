барабашов написав:zРадио написав:
Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.
А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...
А если вместо стояка Круш в медовом рыбальском у него будет пару лямов уе на депозитах в дочках инобанков и ездить он будет не на логане как Р00, а на свежем немецком пятилитровом кроссовере-купе, то мурчяки с аваковянами на условного Трибеку вообще внимания не обратят? И герыча ни разу не подкинут в месте,где по выходным человек С ДЕНЬГАМИ отдыхает на расслабоне?
Только пять-десять-... квартир по городу это верняк шо Корейко бамбанут(с)?
Даже отъявленных Плюшкиных выпасти и побрить не проблема,особенно если есть обиженные слабой щедростью скоты-родственники
Все расклады твари сдадут, а пъющие - так и бесплатно
Будет ездить на Роллс-Ройс ,то не подкинут.