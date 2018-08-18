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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07
барабашов написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.
Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.
А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...
А если вместо стояка Круш в медовом рыбальском у него будет пару лямов уе на депозитах в дочках инобанков и ездить он будет не на логане как Р00, а на свежем немецком пятилитровом кроссовере-купе, то мурчяки с аваковянами на условного Трибеку вообще внимания не обратят? И герыча ни разу не подкинут в месте,где по выходным человек С ДЕНЬГАМИ отдыхает на расслабоне?
Только пять-десять-... квартир по городу это верняк шо Корейко бамбанут(с)?
Даже отъявленных Плюшкиных выпасти и побрить не проблема,особенно если есть обиженные слабой щедростью скоты-родственники
Все расклады твари сдадут, а пъющие - так и бесплатно
Будет ездить на Роллс-Ройс ,то не подкинут.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:02
airmax78 написав: Loft написав:
Так они сняли это видео для рекламы и лупят его рекламу везде в соцсетях. Там в первые дни было лишь пару сотен просмотров.
Вообще удивительно, как Сережа "на пятёрочку" из Зазимье смог уделать на Ютубе всех остальных видеоблоггеров. При том что он, мягко говоря, не очень интеллектуальный специалист
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В самом деле удивительно. Он ведь в деталях не шарит, выпуски откровенно затянутые и скучные (я проматываю, обычно). Просто такой "свой парень" и людям зашло. Если бы еще рассказывал как круто стеклить балконы и где удобнее нахлобучить кондер - аудитория выросла бы в 10 раз.
Блин, прямо в точку. Когда начинает умничать - сразу вырубаю. Но да, он простой чувак и это подкупает. Кстати, начал смотреть канал его ремонтников - good idea . Они прямо явно хотят перетянуть его одеяло на себя. Делают обзор комплексов, в которых приезжают на замеры. Толковый там парень, пока интересно
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:05
Libo написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razborЭффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор
Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко
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