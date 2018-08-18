RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4909491049114912

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.


Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.

А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...

А если вместо стояка Круш в медовом рыбальском у него будет пару лямов уе на депозитах в дочках инобанков и ездить он будет не на логане как Р00, а на свежем немецком пятилитровом кроссовере-купе, то мурчяки с аваковянами на условного Трибеку вообще внимания не обратят? И герыча ни разу не подкинут в месте,где по выходным человек С ДЕНЬГАМИ отдыхает на расслабоне?
Только пять-десять-... квартир по городу это верняк шо Корейко бамбанут(с)?
Даже отъявленных Плюшкиных выпасти и побрить не проблема,особенно если есть обиженные слабой щедростью скоты-родственники
Все расклады твари сдадут, а пъющие - так и бесплатно

Будет ездить на Роллс-Ройс ,то не подкинут.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4393
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:
airmax78 написав:Комменты благоразумно отключили: https://youtu.be/6uIhDwLp6EE
Все-таки, мне кажется, такие объекты надо продавать готовыми.
Так они сняли это видео для рекламы и лупят его рекламу везде в соцсетях. Там в первые дни было лишь пару сотен просмотров.

Вообще удивительно, как Сережа "на пятёрочку" из Зазимье смог уделать на Ютубе всех остальных видеоблоггеров. При том что он, мягко говоря, не очень интеллектуальный специалист

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

В самом деле удивительно. Он ведь в деталях не шарит, выпуски откровенно затянутые и скучные (я проматываю, обычно). Просто такой "свой парень" и людям зашло. Если бы еще рассказывал как круто стеклить балконы и где удобнее нахлобучить кондер - аудитория выросла бы в 10 раз.
Блин, прямо в точку. Когда начинает умничать - сразу вырубаю. Но да, он простой чувак и это подкупает. Кстати, начал смотреть канал его ремонтников - good idea . Они прямо явно хотят перетянуть его одеяло на себя. Делают обзор комплексов, в которых приезжают на замеры. Толковый там парень, пока интересно

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razbor

Эффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор


Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
:roll:
Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 578
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4909491049114912
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1895, 1896, 1897
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18966 3115153
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 11:46
_Mykola_
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200490
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14724
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.