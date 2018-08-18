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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:07
барабашов написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
100 куе это совсем не запредельная сумма для Украины и совсем-совсем небольшая для стран золотого миллиарда.
Тем, что легко потерять и объясняется популярность инвестиций в недвижимость в Украине.
Я не про 100к говорил. Согласен, что это не те деньги. Но чем выше от 100к эта сумма поднимается, тем сильнее их собственник должен тревожиться о безопасности.
А упомянутая вами недвижимость - (как обычно) ни к селу, ни к городу. Мы ведь об Украине говорим. А в Украине представляет риск все, что попадается на глаза преступникам и ментам. А то вы не слышали, как люди продают, или просто переписывают недвижимость, чтобы уладить проблемы с законом...
А если вместо стояка Круш в медовом рыбальском у него будет пару лямов уе на депозитах в дочках инобанков и ездить он будет не на логане как Р00, а на свежем немецком пятилитровом кроссовере-купе, то мурчяки с аваковянами на условного Трибеку вообще внимания не обратят? И герыча ни разу не подкинут в месте,где по выходным человек С ДЕНЬГАМИ отдыхает на расслабоне?
Только пять-десять-... квартир по городу это верняк шо Корейко бамбанут(с)?
Даже отъявленных Плюшкиных выпасти и побрить не проблема,особенно если есть обиженные слабой щедростью скоты-родственники
Все расклады твари сдадут, а пъющие - так и бесплатно
Будет ездить на Роллс-Ройс ,то не подкинут.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:02
airmax78 написав: Loft написав:
Так они сняли это видео для рекламы и лупят его рекламу везде в соцсетях. Там в первые дни было лишь пару сотен просмотров.
Вообще удивительно, как Сережа "на пятёрочку" из Зазимье смог уделать на Ютубе всех остальных видеоблоггеров. При том что он, мягко говоря, не очень интеллектуальный специалист
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В самом деле удивительно. Он ведь в деталях не шарит, выпуски откровенно затянутые и скучные (я проматываю, обычно). Просто такой "свой парень" и людям зашло. Если бы еще рассказывал как круто стеклить балконы и где удобнее нахлобучить кондер - аудитория выросла бы в 10 раз.
Блин, прямо в точку. Когда начинает умничать - сразу вырубаю. Но да, он простой чувак и это подкупает. Кстати, начал смотреть канал его ремонтников - good idea . Они прямо явно хотят перетянуть его одеяло на себя. Делают обзор комплексов, в которых приезжают на замеры. Толковый там парень, пока интересно
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:05
Libo написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razborЭффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор
Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:54
Amat написав: zРадио написав: airmax78 написав:
И это очень показательно, что ты вообще не чувствуешь ответственности.
Это такие как ты должны чувствовать свою ответственность. Политик остается политиком только тогда, когда подвержен общественному контролю. А когда ему со всех сторон лакействуют такие Максики, он превращается в чмо, быстро теряющее рейтинг.
PS: завершаю для себя открытый тобой политический оффтоп - пиши, что хочешь. Но лучше промолчи
И сильно Вы сейчас контролируете ? Или вы себя к общественности не относите ?
З.Ы. Увидел сообщение, где вы говорили (когда-то), что не за Зе.
Вопрос снимаю
Быть во втором туре против Пороха - это автоматом быть за Зе.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:44
VladPL написав:
Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию.
считает? это аксиома. Вопрос лишь в величине потерь.[/quote]$1 in 2000
is equivalent in purchasing power to about $1.50 in 2020
, a difference of $0.50 over 20 years. The 2000 inflation rate was 3.36%. The current year-over-year inflation rate (2019 to 2020) is now 0.65%.
До кризиса 2007 г. банки платили по сберегательным счетам порядка 3-4% годовых, во время кризиса 0,5-0,75%, сейчас максимум 1,75%.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:53
Loft написав:
Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко
Полтава по сравнению с Киевом - рай, парадиз. Тихо, спокойно, чисто, качественной жратвы море, красивые тьолки, вскормленные душистой клубникой и парным молоком, шикарная природа, чистые речки.
Там элитка в центре скоро будет не тыщу, а четыре тыщи, когда элитный пипл прохавает и начнет передислокацию из Киева в рай.
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