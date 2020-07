Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:44

VladPL написав: Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию. Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию.

считает? это аксиома. Вопрос лишь в величине потерь.[/quote]is equivalent in purchasing power to about, a difference of $0.50 over 20 years. The 2000 inflation rate was 3.36%. The current year-over-year inflation rate (2019 to 2020) is now 0.65%.До кризиса 2007 г. банки платили по сберегательным счетам порядка 3-4% годовых, во время кризиса 0,5-0,75%, сейчас максимум 1,75%.