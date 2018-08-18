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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4909491049114912>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/article/effekt-arkady-pochemu-novostroyki-ekonom-klassa-desheveyut-no-nikomu-ne-nujny-razbor

Эффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор


Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
:roll:
Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко

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Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:44

  VladPL написав:Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию.


считает? это аксиома. Вопрос лишь в величине потерь.[/quote]

$1 in 2000 is equivalent in purchasing power to about $1.50 in 2020, a difference of $0.50 over 20 years. The 2000 inflation rate was 3.36%. The current year-over-year inflation rate (2019 to 2020) is now 0.65%.

До кризиса 2007 г. банки платили по сберегательным счетам порядка 3-4% годовых, во время кризиса 0,5-0,75%, сейчас максимум 1,75%. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 20:53

  Loft написав:Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко



Полтава по сравнению с Киевом - рай, парадиз. Тихо, спокойно, чисто, качественной жратвы море, красивые тьолки, вскормленные душистой клубникой и парным молоком, шикарная природа, чистые речки.
Там элитка в центре скоро будет не тыщу, а четыре тыщи, когда элитный пипл прохавает и начнет передислокацию из Киева в рай. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Недавно общался с соседом. Человек вырос на Печерске, но попав по работе в Полтаву - решили с женой что назад в пробки не хотят. Осели тут...

Но ветка не об этом, все же при всей привлекательности города - перспектив у Киева куда больше в экономическом плане. Вот если бы Украина росла экономически - тогда ДА. А при такой Ж...пе в экономике - развитие только в Киеве. ИМХО

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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...

неужели кибернетики такие тугие?
какие реестры?
ХХ1й век...фейсбук, инстграмм и т.д. для современных наводчиков золотая жила)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:51

  Прохожий написав:неужели кибернетики такие тугие?
какие реестры?
ХХ1й век...фейсбук, инстграмм и т.д. для современных наводчиков золотая жила)


Я просто лордов посчитал не насколько глупыми, чтобы выкладывать свое имущество и, в принципе, расходы, по соцсетям. В большинстве случаев кичиться "богатой" жизнью на публику - удел нищебродов.

Неправильно я посчитал? :mrgreen:

Да, лорды, кстати, раз уж речь о вас - вот, попалось на глаза. Не серчайте, а шевелите мозгами:
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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знакомый за 100 000 купил первый этаж комерцию в Яскравом на венике, 50 метров и сдал под аптеку за 30 000 гривен в месяц на руки.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:03

  zРадио написав:
  Прохожий написав:неужели кибернетики такие тугие?
какие реестры?
ХХ1й век...фейсбук, инстграмм и т.д. для современных наводчиков золотая жила)


Я просто лордов посчитал не насколько глупыми, чтобы выкладывать свое имущество и, в принципе, расходы, по соцсетям. В большинстве случаев кичиться "богатой" жизнью на публику - удел нищебродов.

Неправильно я посчитал? :mrgreen:

Да, лорды, кстати, раз уж речь о вас - вот, попалось на глаза. Не серчайте, а шевелите мозгами:
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От ты любишь сову на глобус натягивать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:07

  Унуноктий написав:Знакомый за 100 000 купил первый этаж комерцию в Яскравом на венике, 50 метров и сдал под аптеку за 30 000 гривен в месяц на руки.

Яскравый не на венике - це мінський масив, якраз біля Леруа Марлен (для тих хто орієнтується на оболоні).
Не знаю, що там за 100 тис. мало бути, напевно приміщення не маленьке
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...

Давайте разделять в чем хранить накопления - недвига или депозиты, и поведение, провоцирующее подставы.
То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом.
Форумчанин выкладывал историю, как его квартиру пытались отжать через регистратора, но достаточно историй про то, как вскрывали ячейки, как недавно в Уксибе, как начальники отделений оформляли липовые депозиты, а банки потом отмораживались. Про случаи как у людей бомбили кубышки достаточно включить криминальную хронику чтобы про это услышать.
В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь.
Кроме того недвига более защищена от катаклизмов потому что это физический актив первой необходимости. Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги. Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.
Vlad442
 
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