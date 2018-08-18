Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Эффект "Аркады". Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны. Разбор
Только что в Полтаве проехал по достойным новостроям в центре. Всё раскупается еще на этапе рытья котлована. А тут рассказывают, отъедь на 100 км от столицы...
Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко
VladPL написав:Кстати у меня знакомый в Штатах считает, что его сбережения очень сильно потеряли в покупательной способности с 2000 года и что проценты по депозитам там не компенсируют даже инфляцию.
считает? это аксиома. Вопрос лишь в величине потерь.[/quote]
$1 in 2000 is equivalent in purchasing power to about $1.50 in 2020, a difference of $0.50 over 20 years. The 2000 inflation rate was 3.36%. The current year-over-year inflation rate (2019 to 2020) is now 0.65%.
До кризиса 2007 г. банки платили по сберегательным счетам порядка 3-4% годовых, во время кризиса 0,5-0,75%, сейчас максимум 1,75%.
Loft написав:Живя в новостройке в центре Полтавы я бы немного поспорил, но в целом рынок такой же как в Киеве: заробитчане (не центр), аграрии и коррупционеры (центр) и конечно перекуры активно создают спрос. Но элитка в центре по 1куе с поставкой через 2 года - продается тяжко
Полтава по сравнению с Киевом - рай, парадиз. Тихо, спокойно, чисто, качественной жратвы море, красивые тьолки, вскормленные душистой клубникой и парным молоком, шикарная природа, чистые речки. Там элитка в центре скоро будет не тыщу, а четыре тыщи, когда элитный пипл прохавает и начнет передислокацию из Киева в рай.
Недавно общался с соседом. Человек вырос на Печерске, но попав по работе в Полтаву - решили с женой что назад в пробки не хотят. Осели тут...
Но ветка не об этом, все же при всей привлекательности города - перспектив у Киева куда больше в экономическом плане. Вот если бы Украина росла экономически - тогда ДА. А при такой Ж...пе в экономике - развитие только в Киеве. ИМХО
zРадио написав:Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...
неужели кибернетики такие тугие? какие реестры? ХХ1й век...фейсбук, инстграмм и т.д. для современных наводчиков золотая жила)
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zРадио написав:Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...
Давайте разделять в чем хранить накопления - недвига или депозиты, и поведение, провоцирующее подставы. То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом. Форумчанин выкладывал историю, как его квартиру пытались отжать через регистратора, но достаточно историй про то, как вскрывали ячейки, как недавно в Уксибе, как начальники отделений оформляли липовые депозиты, а банки потом отмораживались. Про случаи как у людей бомбили кубышки достаточно включить криминальную хронику чтобы про это услышать. В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь. Кроме того недвига более защищена от катаклизмов потому что это физический актив первой необходимости. Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги. Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.