Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...
Давайте разделять в чем хранить накопления - недвига или депозиты, и поведение, провоцирующее подставы. То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом. Форумчанин выкладывал историю, как его квартиру пытались отжать через регистратора, но достаточно историй про то, как вскрывали ячейки, как недавно в Уксибе, как начальники отделений оформляли липовые депозиты, а банки потом отмораживались. Про случаи как у людей бомбили кубышки достаточно включить криминальную хронику чтобы про это услышать. В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь. Кроме того недвига более защищена от катаклизмов потому что это физический актив первой необходимости. Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги. Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.
тримають, але всі, але не все, тобто якусь частину активів. А так ризиково тримати всі яйка одній корзині. Диверсифікація - найкраща подргуга інвестора
zРадио написав:Да, лорды, кстати, раз уж речь о вас - вот, попалось на глаза. Не серчайте, а шевелите мозгами:
-2% Какая катастрофа.
Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.
Vlad442 написав:То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом.
Нет, я написал о случаях решения проблем, которые предварительно создаются с целью вымогательства. Не делайте, пож-ста, удивленные глаза - в подобную наивность просто не поверю.
Vlad442 написав:В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь.
Более защищена чем что? Как я могу спорить, если вы не озвучили, что с чем мы сравниваем?..
Vlad442 написав:Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги.
Где панелька в Донецке, а где кусок золота? Везде свои плюсы и минусы, давайте обходиться без шорткатов.
Vlad442 написав:Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.
Пруфы будут? Или очередной шорткат свидетеля вечного дорожая бетона? Открыл норвежский пенсионный фонд, управляющий активами 1,1 трлн долларов (один из крупнейших в мире) - доля недвижимости "целых" 2,7%.
airmax78 написав:Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.
Смотри статистику внутренних перемещений Госстата (можно здесь на форуме - ищи, вначале недели я давал) - процесс миграции из Киева в область уже начался
PS: да, и обоим совет - радуйтесь, что тренд выявлен в зачатках, и начинайте готовиться к изменениям. Чтобы потом не кричать: "ой, уже не минус 2%, а минус 20%"
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 сер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Более защищена чем что? Как я могу спорить, если вы не озвучили, что с чем мы сравниваем?..
Чем все остальное. Даже золото в матрасе.
zРадио написав:Нет, я написал о случаях решения проблем, которые предварительно создаются с целью вымогательства. Не делайте, пож-ста, удивленные глаза - в подобную наивность просто не поверю.
Я таких случаев не знаю. Там где продавали недвигу чтобы решить проблему, люди были виноваты. Как правило воры-мошенники охотятся за более ликвидными активами. Не будешь с паяльником и клиентом бегать по нотариусам.
zРадио написав:Где панелька в Донецке, а где кусок золота? Везде свои плюсы и минусы, давайте обходиться без шорткатов.
Панелька в Донецке по документам у Васи и он даже может ее продать, а кусок золота у Пети забрали и прикопали несчастного в посадке.
zРадио написав:Пруфы будут? Или очередной шорткат свидетеля вечного дорожая бетона? Открыл норвежский пенсионный фонд, управляющий активами 1,1 трлн долларов (один из крупнейших в мире) - доля недвижимости "целых" 2,7%.
Начинается круть-верть, левые ссылки и отрицание очевидных фактов. Копните глубже и обнаружите там недвигу. Или фонд окажется не репрезентативным.
Цифра взята из вашего графика. То, что он непонятно что, это претензии не ко мне. Вы как птичка над океаном. Поверхностно воспринимаете мир, не подозревая о том, что реальность глубже, чем поверхностные ссылки.
Vlad442 написав:Панелька в Донецке по документам у Васи и он даже может ее продать, а кусок золота у Пети забрали и прикопали несчастного в посадке.
Сочиняйте-сочиняйте. Тот, у кого кусок золота, не ждал (в отличие от упакованного в бетон), пока боевики власть в свои руки возьмут, а тихонько и без нагрягов проактивно переехал в спокойные украинские города
Vlad442 написав:Начинается круть-верть, левые ссылки и отрицание очевидных фактов. Копните глубже и обнаружите там недвигу. Или фонд окажется не репрезентативным.
Тут вы уже напоминаете классического форумного тролля! Я вам дал цифры, вы мне - голословный шорткат, и еще смеете обвинять в "круть-верть" и щеки надувать.