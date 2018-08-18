Vlad442 написав:

zРадио написав: Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах... Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...

Давайте разделять в чем хранить накопления - недвига или депозиты, и поведение, провоцирующее подставы.То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом.Форумчанин выкладывал историю, как его квартиру пытались отжать через регистратора, но достаточно историй про то, как вскрывали ячейки, как недавно в Уксибе, как начальники отделений оформляли липовые депозиты, а банки потом отмораживались. Про случаи как у людей бомбили кубышки достаточно включить криминальную хронику чтобы про это услышать.В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь.Кроме того недвига более защищена от катаклизмов потому что это физический актив первой необходимости. Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги. Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.