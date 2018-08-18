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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4909491049114912

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:22

  zРадио написав:Да, лорды, кстати, раз уж речь о вас - вот, попалось на глаза. Не серчайте, а шевелите мозгами:
Зображення

-2%
Какая катастрофа.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:31

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Все правильно говорите. Я не делал исключений. Это на совести Влада утверждение о том, что недвига - некий особый класс активов, который от чего-то там страхует. Хотя даже исходя из названия очевидна низкая ликвидность. Плюс публичность - реестры открыты даже для пересичных, не говоря о силовиках и жуликах...

Давайте разделять в чем хранить накопления - недвига или депозиты, и поведение, провоцирующее подставы.
То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом.
Форумчанин выкладывал историю, как его квартиру пытались отжать через регистратора, но достаточно историй про то, как вскрывали ячейки, как недавно в Уксибе, как начальники отделений оформляли липовые депозиты, а банки потом отмораживались. Про случаи как у людей бомбили кубышки достаточно включить криминальную хронику чтобы про это услышать.
В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь.
Кроме того недвига более защищена от катаклизмов потому что это физический актив первой необходимости. Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги. Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.

тримають, але всі, але не все, тобто якусь частину активів.
А так ризиково тримати всі яйка одній корзині.
Диверсифікація - найкраща подргуга інвестора
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2
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:32

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Да, лорды, кстати, раз уж речь о вас - вот, попалось на глаза. Не серчайте, а шевелите мозгами:
Зображення

-2%
Какая катастрофа.

Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:36

  Stanislav_S написав:
  Унуноктий написав:Знакомый за 100 000 купил первый этаж комерцию в Яскравом на венике, 50 метров и сдал под аптеку за 30 000 гривен в месяц на руки.

Яскравый не на венике - це мінський масив, якраз біля Леруа Марлен (для тих хто орієнтується на оболоні).
Не знаю, що там за 100 тис. мало бути, напевно приміщення не маленьке

50 метров, фасад
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:01

  Vlad442 написав:То, что вы написали, что люди продают квартиры чтобы уладить проблемы с законом, так у них действительно были проблемы с законом.


Нет, я написал о случаях решения проблем, которые предварительно создаются с целью вымогательства. Не делайте, пож-ста, удивленные глаза - в подобную наивность просто не поверю.

  Vlad442 написав:В среднем жилая недвига из-за особенностей переоформления более защищена от мошенничества, кражи, отжима, чем другие виды активов. С этим трудно спорить, но вы пытаетесь.


Более защищена чем что? :lol: Как я могу спорить, если вы не озвучили, что с чем мы сравниваем?..

  Vlad442 написав:Где рубль СССР, а где панелька на Оболони? Даже на оккупированных территориях за недвигу просят немалые деньги.


Где панелька в Донецке, а где кусок золота? Везде свои плюсы и минусы, давайте обходиться без шорткатов.


  Vlad442 написав:Все ПФ цивилизованного мира держат средства в недвиге.


Пруфы будут? Или очередной шорткат свидетеля вечного дорожая бетона? Открыл норвежский пенсионный фонд, управляющий активами 1,1 трлн долларов (один из крупнейших в мире) - доля недвижимости "целых" 2,7%.

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:06

  Vlad442 написав:-2%
Какая катастрофа.


С процентами научитесь обращаться :D Без обид
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:08

  airmax78 написав:Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.


Смотри статистику внутренних перемещений Госстата (можно здесь на форуме - ищи, вначале недели я давал) - процесс миграции из Киева в область уже начался

PS: да, и обоим совет - радуйтесь, что тренд выявлен в зачатках, и начинайте готовиться к изменениям. Чтобы потом не кричать: "ой, уже не минус 2%, а минус 20%"
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 сер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Более защищена чем что? Как я могу спорить, если вы не озвучили, что с чем мы сравниваем?..

Чем все остальное. Даже золото в матрасе.
  zРадио написав:Нет, я написал о случаях решения проблем, которые предварительно создаются с целью вымогательства. Не делайте, пож-ста, удивленные глаза - в подобную наивность просто не поверю.

Я таких случаев не знаю. Там где продавали недвигу чтобы решить проблему, люди были виноваты.
Как правило воры-мошенники охотятся за более ликвидными активами. Не будешь с паяльником и клиентом бегать по нотариусам.
  zРадио написав:Где панелька в Донецке, а где кусок золота? Везде свои плюсы и минусы, давайте обходиться без шорткатов.

Панелька в Донецке по документам у Васи и он даже может ее продать, а кусок золота у Пети забрали и прикопали несчастного в посадке.
  zРадио написав:Пруфы будут? Или очередной шорткат свидетеля вечного дорожая бетона? Открыл норвежский пенсионный фонд, управляющий активами 1,1 трлн долларов (один из крупнейших в мире) - доля недвижимости "целых" 2,7%.

Начинается круть-верть, левые ссылки и отрицание очевидных фактов. Копните глубже и обнаружите там недвигу. Или фонд окажется не репрезентативным.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:17

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:-2%
Какая катастрофа.


С процентами научитесь обращаться :D Без обид

Цифра взята из вашего графика. То, что он непонятно что, это претензии не ко мне.
Вы как птичка над океаном. Поверхностно воспринимаете мир, не подозревая о том, что реальность глубже, чем поверхностные ссылки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:22

  Vlad442 написав:Панелька в Донецке по документам у Васи и он даже может ее продать, а кусок золота у Пети забрали и прикопали несчастного в посадке.


Сочиняйте-сочиняйте. Тот, у кого кусок золота, не ждал (в отличие от упакованного в бетон), пока боевики власть в свои руки возьмут, а тихонько и без нагрягов проактивно переехал в спокойные украинские города

  Vlad442 написав:Начинается круть-верть, левые ссылки и отрицание очевидных фактов. Копните глубже и обнаружите там недвигу. Или фонд окажется не репрезентативным.


Тут вы уже напоминаете классического форумного тролля! Я вам дал цифры, вы мне - голословный шорткат, и еще смеете обвинять в "круть-верть" и щеки надувать.

Хотите листать оригинал отчета, откуда я взял скрин - да пожалуйста. Можете и вы уже хоть что-нибудь покажете, кроме уже в печенках сидящих рыловских мантр? :roll:
https://www.nbim.no/contentassets/3d447 ... en_web.pdf
zРадио
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  #<1 ... 4909491049114912
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