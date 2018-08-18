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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:26
Vlad442 написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
-2%
Какая катастрофа.
Цифра взята из вашего графика
Форумчане, объясните Владу, как пользоваться процентами в динамике! Плиз. Я не смогу - я ржу
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:32
zРадио написав: airmax78 написав:
Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.
Смотри статистику внутренних перемещений Госстата (можно здесь на форуме - ищи, вначале недели я давал) - процесс миграции из Киева в область уже начался
PS: да, и обоим совет - радуйтесь, что тренд выявлен в зачатках, и начинайте готовиться к изменениям. Чтобы потом не кричать: "ой, уже не минус 2%, а минус 20%"
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:37
airmax78 написав:
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
Фигура под костюм (с)
Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:50
zРадио написав: airmax78 написав:
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
Фигура под костюм (с)
Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
Мусор на входе - мусор на выходе. Я не понимаю о чем статистика о регистрациях. И что она говорит. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
О чем твоя регистрация говорит. Кто во время карантина выехал в село и первым делом побежал регистрироваться? Это че, перекличка идиотов по стране?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 01:05
airmax78 написав:
В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
И че? У тебя есть достоверные данные по 70% от генеральной совокупности. Ошибка выборки около-нулевая...
PS: кому я это все?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 01:26
zРадио Ага. С зеркалом поговори - очень благодарный слушатель. Так ты так и не сказал: когда в село? А то всех предупредил, а сам остаешься умирать в мегаполисе?
Вообще странно: лендлордам рекомендуешь распродаваться, при этом неликвидец на Минской держим. Предупреждаем о массовом исходе в село - сами при этом в село не собираемся. Не поддерживаешь Зеленского при этом топишь Пороха, хотя было понятно что будет или один или другой.
Точно - радио. Ретранслятор.
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