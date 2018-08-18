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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4910491149124913

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:26

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:-2%
Какая катастрофа.


Цифра взята из вашего графика


Форумчане, объясните Владу, как пользоваться процентами в динамике! Плиз. Я не смогу - я ржу
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:32

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.


Смотри статистику внутренних перемещений Госстата (можно здесь на форуме - ищи, вначале недели я давал) - процесс миграции из Киева в область уже начался

PS: да, и обоим совет - радуйтесь, что тренд выявлен в зачатках, и начинайте готовиться к изменениям. Чтобы потом не кричать: "ой, уже не минус 2%, а минус 20%"

Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:37

  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?


Фигура под костюм (с)

Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 00:50

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?


Фигура под костюм (с)

Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор

Мусор на входе - мусор на выходе. Я не понимаю о чем статистика о регистрациях. И что она говорит. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
О чем твоя регистрация говорит. Кто во время карантина выехал в село и первым делом побежал регистрироваться? Это че, перекличка идиотов по стране?
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:05

  airmax78 написав: В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.


И че? У тебя есть достоверные данные по 70% от генеральной совокупности. Ошибка выборки около-нулевая...

PS: кому я это все? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 01:26

zРадио Ага. С зеркалом поговори - очень благодарный слушатель. Так ты так и не сказал: когда в село? А то всех предупредил, а сам остаешься умирать в мегаполисе?
Вообще странно: лендлордам рекомендуешь распродаваться, при этом неликвидец на Минской держим. Предупреждаем о массовом исходе в село - сами при этом в село не собираемся. Не поддерживаешь Зеленского при этом топишь Пороха, хотя было понятно что будет или один или другой.
Точно - радио. Ретранслятор.
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  #<1 ... 4910491149124913
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